Колесо на выброс, кузов в ремонт: как выбить из дорожников компенсацию?

Пошаговая инструкция для тех, кто серьезно повредил машину на плохой дороге. Хотя доказать, что авария произошла именно из-за плохого состояния асфальта, удается не всегда.

Фото: За рулем За рулем

На первый взгляд все просто — за состояние дорожного полотна и своевременное устранение выбоин, просадок, снега и льда отвечают дорожные службы.

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Существует и специальный ГОСТ Р 50597–2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения». Он не только определяет, каким должно быть состояние дорожного полотна, но и устанавливает сроки, в течение которых дефекты должны быть устранены.

Так, залатать большую яму на трассе обязаны за сутки, на проселочной дороге — за неделю. Если же дефекты полотна своевременно не устранены, дорожников могут привлечь по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Дьявол в деталях

В то же время водитель, согласно п. 10.1 ПДД, во время движения обязан учитывать видимость, погодные и дорожные условия. А поскольку этот пункт Правил можно трактовать очень широко, взыскать ущерб с дорожников удается не всегда.

Часто виновными признаются обе стороны: например, вина дорожных служб может составить 30%, а водителя — 70%. В той же пропорции снижается и сумма ущерба, которую владелец пострадавшего авто сможет взыскать через суд.

Также повлиять на решение суда может наличие предупреждающих знаков. Например, если установлен знак 1.16 «Неровная дорога», часть вины почти в любом случае возлагается на водителя. Существует ряд других значимых нормативов: например, предельно допустимый размер ям.

По ГОСТу допустимый размер просадок, ям и проломов не должен превышать 15 см в длину, 5 см в глубину. А общая площадь — не больше 60 см2. Если яма меньше — спрашивать с дорожников, вроде как, и не за что.

Оцените размер убытков от случившегося происшествия. Если они минимальны (например, под замену шина), нет смысла тратить время и силы на выбивание компенсации — дороже обойдется. А вот если серьезно повреждены подвеска или кузов — побороться стоит.

Несмотря на все «но», многим автомобилистам удается добиться возмещения ущерба. Для этого важно вести себя правильно — как после аварии, так и при общении с сотрудником ГИБДД.

1. Сделайте все, что полагается при ДТП

Не покидайте место происшествия, не сдвигайте авто. Включите «аварийку», выставите знак аварийной остановки (не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м — вне населенных пунктов).

Если есть полис каско, позвоните в страховую компанию. Там подскажут, надо ли судиться с дорожниками. Или ущерб возместят по страховке.

2. Соберите доказательства

Позвоните в ГИБДД. Пока ждете приезда инспектора, не передвигая автомобиль, снимите на фото и видео полученные повреждения и дорожный дефект.

Фото должно отражать размеры ямы. Многие водители, не имея измерительных приборов, кладут по краям листы А4, чтобы можно было определить размеры выбоины.

Сфотографируйте также положение дорожных знаков или их отсутствие.

Видео должно быть снято с привязкой к местности. Если есть свидетели, возьмите их контакты.

3. Сразу заявите о своей невиновности

Подробно расскажите о случившемся приехавшему на место сотруднику ГИБДД о происшествии, подчеркивая, что ПДД вы не нарушали, двигались с разрешенной скоростью, учитывая погодные условия и характер дорожного покрытия.

Объясните, когда заметили выбоину, либо почему не могли ее заметить (была залита водой и выглядела как лужа, была припорошена снегом и т.п.). Возможно, безопасно объехать яму было невозможно — сообщите и об этом.

4. Убедитесь, что дефект верно описали в схеме ДТП

На схеме должны быть указаны все основные параметры дефекта дорожного полотна — длина, ширина, глубина. Ведь получить возмещение ущерба удастся в том случае, если дорожный изъян нарушает требования ГОСТа.

В схеме должно быть отражено положение либо отсутствие дорожных знаков и ограждений. Также должно быть зафиксировано расположение ТС после аварии, характер тормозного пути и т.п.

Если не согласны со схемой ДТП, обязательно запишите свои замечания.

5. Внимательно прочитайте справку о ДТП

Там должны быть перечислены все видимые повреждения автомобиля. Если машина пострадала серьезно, в справке должно быть отмечено, что возможны скрытые повреждения.

6. Составьте акт о фото- и видеосъемке

Укажите, сколько сделано снимков и видеозаписей и что на них видно.

7. Приезжайте на группу разбора

Просьбу сообщить вам о том, когда и где состоится группа разбора, лучше внести в протокол. Там вы и узнаете, кто отвечает за конкретный участок дороги.

Если сомневаетесь, напишите сами заявление в ГИБДД с просьбой привлечь к административной ответственности службу, отвечающую за состояние участка дороги. Эта организация и предстанет перед судом в роли ответчика.

8. Оцените размер ущерба

Обратитесь в оценочную фирму, чтобы вам определили сумму ущерба. Далее можно обратиться к дорожникам с досудебной претензией о добровольном возмещении ущерба. Если отказали, обращайтесь в суд.

По закону вам должны компенсировать: