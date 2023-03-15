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1 час назад

Вадим Адиев: «Параллельный импорт и лояльный китайский автопром не справились со спросом»

АвтоКод

Перекуп с многолетним стажем и руководитель некоммерческой организации «Союз профессионалов авторынка» Вадим Адиев побеседовал с экспертами сервиса проверки и подбора автомобилей с пробегом «Автокод» и рассказал, что случилось с автомобильным рынком в прошлом году и как это отразится на продаже авто в 2023 году.

Эксперт: «Параллельный импорт и китайский автопром не справились со спросом»
Фото: АвтокодАвтокод

– К концу 2022 года стало очевидно, что параллельный импорт и лояльный китайский автопром не справляются со спросом, – говорит Адиев. – Клиенты автосалонов, не имея возможности купить новый автомобиль, ушли на вторичный рынок. Но и здесь спрос значительно превышал предложение, а цены тоже очень сильно выросли. Например, стоимость пятилетних KIA Rio и Hyundai Solaris в хорошем состоянии превысила 1 млн рублей. Владельцы покупали эти авто в 2017-2018 годах новыми в салонах на 200-300 тысяч дешевле.

Высоким спросом на вторичке в 2022 году, как сообщает Вадим Адиев, пользовались иномарки Toyota Camry, KIA Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo. Также покупатели выбирали китайские автомобили и проявляли высокий интерес к российским авто: LADA Granta, LADA Kalina, LADA Priora, ВАЗ-2114 и «Ниве».

В прошлом году у автовладельцев, по словам Адиева, появилась возможность дорого продавать свои автомобили, однако из-за того, что нечего было купить взамен, собственники не стали расставаться с машинами.

– В 2023 году ценность автомобилей в России будет все больше расти из-за дефицита, – предполагает руководитель «Союза профессионалов авторынка». – Продается много «автохлама»: авто после ДТП, после такси со скрученным пробегом, в залоге, с ограничениями ГИБДД и т. д. Я считаю, что цены еще немного подрастут в 2023 году и примерно к весне остановятся в росте.

Согласно данным сервиса «Автокод Поиск», цены на подержанные автомобили в феврале подскочили на 4% по сравнению с январем этого года. Эксперты автомобильного рынка говорят, что эта тенденция сохранится в ближайшее время.

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