Как выбрать правильное моторное масло для вашего автомобиля: все виды в одном материале

В автомобильной индустрии существует множество масел для двигателей, и три из наиболее распространенных разновидностей — это минеральное, полусинтетическое и синтетическое моторное масло. Но в чем же заключается разница между ними, и какое масло лучше использовать? Давайте разберемся.

Фото: РИА новости РИА новости

Минеральное моторное масло

Видео дня

Минеральное моторное масло производится из нефти и обычно является наиболее доступным и бюджетным вариантом, так как обладает минимальным количеством присадок. Оно хорошо подходит для старых автомобилей и техники, которые не обладают современными высокопроизводительными двигателями. У минеральных масел есть несколько недостатков. Во-первых, они склонны к быстрому износу и окислению при высоких температурах, что может привести к образованию отложений и кокса. Во-вторых, они не обладают такой же стабильностью, как синтетические масла. Например, утром при сильном минусе двигатель с таким маслом может не запуститься, так как оно сильно загустеет.

Полусинтетическое моторное масло

Полусинтетическое моторное масло — это масло, которое содержит как минимум 30% синтетических масел, смешанных с минеральной основой. Полусинтетические моторные масла были разработаны для улучшения качества и производительности обычных минеральных масел, при этом они не так дороги, как полностью синтетические масла.

Полусинтетические моторные масла обычно имеют более высокие показатели вязкости, лучшую устойчивость к окислению, меньшую склонность к образованию отложений и более широкий диапазон рабочих температур, чем обычные минеральные масла. Эти свойства делают полусинтетические масла идеальным выбором для простых повседневных автомобилей, которые используются в условиях высоких нагрузок и температур, например, для автомобилей, которые часто ездят в городских условиях, но не участвуют в гонках.

Синтетическое моторное масло

Синтетическое моторное масло производится из химических соединений и предлагает более высокую производительность и защиту двигателя. В этом масле также есть нефтяной след, но основа состоит из химических продуктов. Синтетические масла могут работать в более широком диапазоне температур, чем минеральные масла, и способны дольше сохранять свои моющие и смазывающие свойства при высоких температурах и высоких нагрузках. Они максимально устойчивы к окислению и образованию отложений, что продлевает жизнь двигателя и снижает расход топлива. Особенно важно это, если мы говорим о современных термонагруженных турбированных двигателях с сотнями лошадиных сил. Синтетические масла также лучше совместимы с современными системами управления двигателем, которые уже полностью электронные и умеют анализировать состояние масла, и могут улучшить производительность автомобиля. Здесь речь, конечно, не о десятках лошадей, но некоторая прибавка мощности случается.

Газпромнефть-СМ

Какое масло выбрать?

Таким образом, при выборе между минеральным, полусинтетическим и синтетическим моторным маслом, стоит учитывать потребности вашего автомобиля и ваш бюджет. Если у вас старый автомобиль или техника, которая не предъявляет высоких требований в силу низкой производительности, минеральное масло может быть приемлемым выбором, хоть и не рекомендуется на сегодняшний день в принципе. Однако, если у вас современный высокооборотистый двигатель, да еще и с парочкой турбин, которые греются очень сильно, ваш выбор высококачественное синтетическое масло. Полусинтетику можно рекомендовать для простых автомобилей с малообъемными необоротистыми движками, типа LADA.