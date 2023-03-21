Что означают цифры в названии моторного масла?

Цифры в идентификации моторного масла указывают на его вязкость и классификацию по спецификациям.

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Существует несколько систем классификации масел, но наиболее распространенная - это система SAE (Society of Automotive Engineers). В этой системе две цифры, разделенные буквой "W" (например, 5W-30), обозначают вязкость масла при разных температурах.

Первая цифра обозначает вязкость масла при низких температурах (W означает "зимнюю"), а вторая - при высоких температурах. Чем ниже первая цифра, тем лучше масло работает в холодную погоду. Это крайне важный момент, если вы живете в условиях холодного климата и машина ночует на улице. Холодный пуск, это очень опасно, и масло здесь играет решающую роль. Чем меньше вязкость у масла, тем проще провернуть холодный двигатель. Правда есть и обратная сторона, такое масло быстрее потеряет свойства при высокой температуре.

Чем выше вторая цифра, тем выше вязкость масла и тем лучше оно работает при высоких температурах. Тут уже важнее нагрузка, которую испытывает двигатель. Если вы часто стоите в пробках или гоняете машину на высоких оборотах, лучше, чтобы вторая цифра была повыше, хотя бы «40». Вообще для современных автомобилей в условиях города рекомендуется покупать масло 0W-40 или 5W-40, оно подойдет для большинства двигателей.

Motul Russia

Для определения рекомендуемой вязкости масла для вашего автомобиля необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя автомобиля, которые обычно приводятся в руководстве по эксплуатации. Также можно обратиться к таблице с рекомендованными маслами для вашей машины, которую можно найти на сайте производителя масла или на специализированных ресурсах. Если вы не можете найти информацию о рекомендуемой вязкости масла или боитесь ошибиться, вы можете обратиться к авторизованному сервисному центру или дилеру.