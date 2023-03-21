Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Что означают цифры в названии моторного масла?

Мария Иванова

Цифры в идентификации моторного масла указывают на его вязкость и классификацию по спецификациям.

Что означают цифры в названии моторного масла?
Фото: ЛукойлЛукойл

Существует несколько систем классификации масел, но наиболее распространенная - это система SAE (Society of Automotive Engineers). В этой системе две цифры, разделенные буквой "W" (например, 5W-30), обозначают вязкость масла при разных температурах.

Первая цифра обозначает вязкость масла при низких температурах (W означает "зимнюю"), а вторая - при высоких температурах. Чем ниже первая цифра, тем лучше масло работает в холодную погоду. Это крайне важный момент, если вы живете в условиях холодного климата и машина ночует на улице. Холодный пуск, это очень опасно, и масло здесь играет решающую роль. Чем меньше вязкость у масла, тем проще провернуть холодный двигатель. Правда есть и обратная сторона, такое масло быстрее потеряет свойства при высокой температуре.

Чем выше вторая цифра, тем выше вязкость масла и тем лучше оно работает при высоких температурах. Тут уже важнее нагрузка, которую испытывает двигатель. Если вы часто стоите в пробках или гоняете машину на высоких оборотах, лучше, чтобы вторая цифра была повыше, хотя бы «40». Вообще для современных автомобилей в условиях города рекомендуется покупать масло 0W-40 или 5W-40, оно подойдет для большинства двигателей.

Motul Russia

Для определения рекомендуемой вязкости масла для вашего автомобиля необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя автомобиля, которые обычно приводятся в руководстве по эксплуатации. Также можно обратиться к таблице с рекомендованными маслами для вашей машины, которую можно найти на сайте производителя масла или на специализированных ресурсах. Если вы не можете найти информацию о рекомендуемой вязкости масла или боитесь ошибиться, вы можете обратиться к авторизованному сервисному центру или дилеру.

Важно помнить, что использование неправильной вязкости масла может привести к негативным последствиям для двигателя, поэтому следует подойти к этому вопросу ответственно.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий