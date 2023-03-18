История АвтоВАЗ: от истоков до Lada Vesta SW Cross. Часть 1

Завод «АвтоВАЗ» - один из самых крупных автомобильных заводов в России. Он был основан в 1966 году в городе Тольятти, Самарская область. Место для постройки нового производства подбиралось серьезно, выбор состоял из 54 локаций. По совокупности факторов Тольятти опередил даже Минск и Киев, так как у него было выгодное стратегическое расположение на случай новой войны (в глубине страны) и его уничтожение потребовало бы невероятных усилий противника.

Основанием для создания еще одного автомобильного предприятия в СССР стало решение правительства, которое поставило новую задачу. А именно, создание массового автомобиля для народа, который был бы доступен широким массам граждан и удовлетворил бы спрос на автомобили в стране. К сожалению, такие марки как «Москвич» и «ГАЗ» не удовлетворяли спрос, так как мелкокубаторный «Запорожец» не привлекал основную массу людей, а «Победа» была слишком дорогой. «Москвич» тоже не пользовался большим спросом на тот момент.

Чтобы представить широким слоям населения по-настоящему новый автомобиль и не тратить лишнего времени на разработку с нуля, было принято решение найти зарубежного партнера. По итогу им стал итальянский Fiat, который уже располагал мощностями и выпускал автомобили, а значит мог помочь с проектированием даже самого завода, не говоря уже про лицензию на «копирование» автомобилей, что было в приоритете.

За основу для первого автомобиля был взят Fiat-124, но ошибочно полагать, что наши инженеры просто поменяли шильдик. Нет, тогда так не делалось, и автомобиль Fiat 124 был взят именно как образец, над которым впоследствии работали наши инженеры и по итогу в конструкцию автомобиля было внесено почти 800 серьезных изменений. По тем временам, когда количество деталей в авто было минимальным, это означало максимальную переделку и адаптацию для производства на нашем заводе под собственной маркой «Жигули».

ВАЗ-2101 «Жигули» или легендарная советская «копейка»

И вот уже 19 апреля 1970 года с конвейера выходят первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули». Название происходит от гор, входящих в состав приволжской возвышенности. Но на европейских рынках из-за особенности произношения слова «жигули» и его созвучностью со словом «жиголо», автомобили стали продаваться под названием LADA. Также было изменено техническое наименование и вместо «2101» для обозначения модели использовался объем двигателя, т. е. название выглядело так: LADA 1300.

ТАСС

Технические характеристики самого первого ВАЗ-2101:

• Двигатель: 4-цилиндровый рядный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, мощностью 64 л.с. при 5600 об/мин.

• Трансмиссия: 4-ступенчатая механическая коробка передач, задний привод.

• Размеры: длина - 3896 мм, ширина - 1610 мм, высота - 1420 мм.

• Вес: 925 кг.

• Максимальная скорость: 130 км/ч.

• Расход топлива: 8 л/100 км.

С момента выпуска в 1970 году и до 1988 года было произведено более 4,7 миллионов автомобилей ВАЗ-2101, что делает его одним из самых массовых автомобилей в истории СССР и России. В течение своей жизни ВАЗ-2101 прошел множество модификаций, включая увеличение объема двигателя до 1,3 литра (69 л.с.) и улучшение трансмиссии. Он также был использован в качестве базы для создания других моделей автомобилей, таких как ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103.

РИА новости

Сегодня в это трудно поверить, но вместе с появлением первого «жигуля» была развернута огромная кампания по экспорту и представлению автомобиля всему миру. Были даже праворульные версии для стран с левосторонним движением. Только в страны Социалистического содружества было отправлено свыше 57 тысяч автомобилей. В некоторых странах LADA 1200 / 1300 использовалась даже в качестве полицейских автомобилей. Конечно же ВАЗ-2101 экспортировался также и в Африканские страны, в которых у советов было большое влияние. Но ладно Европа и Африка, LADA появилась даже в Латинской Америке, а на Кубе ее вообще переделывали в лимузины.

Также внешнеторговым объединением «Автоэкспорт» (AvtoExport USSR) было сформированы две команды советских спортсменов для участия в престижном марафоне Tour d’Europe. Из 39 командных мест наши спортсмены заняли 2-е, 9-е и 13-места, самое интересное, конечно же, второе место. Вдуматься только, свежевышедший автомобиль советского производства в европейском туре сразу занял второе место. Впоследствии он долгие годы не сходил с международных и внутренних соревнований. Вот такая невероятно насыщенная жизнь была у первой «копейки», как ее впоследствии прозвали. На завод тогда приезжал даже Генри Форд младший, чтобы посмотреть на советское производство качественных массовых автомобилей.

ВАЗ-2102

Первая модель была седаном, а значит не могла предложить что-либо покупателям, которых хотели автомобиль с объемным багажником. Чтобы закрыть эту брешь, завод в 1971 году выпускает ВАЗ-2102, который был полностью основан на ВАЗ-2101, но с кузовными изменениями – теперь это был универсал. Изначально эта модель оснащалась тем же двигателем, что и «копейка» – 1,2 литра с мощностью 64 л.с. Позже стал доступен двигатель с объемом 1,3 литра раздобревший до 69 лошадей. Эта модель в основном предназначалась для экспорта. Также на экспортной версии были стеклоочиститель и омыватель заднего стекла и кресла с подголовниками. Версия с правым рулем позже получила более мощный двигатель 1,45 литра мощностью 71 л.с.

РИА Новости

Есть в этой линейке еще один забавный экземпляр, а именно ВАЗ-2102Э, он же «Электро». Да-да, никель-цинковые аккумуляторы позволяли двигаться со скоростью около 40 км/ч на расстояния около 80–100 километров. И это было в 1981 году! Партия была небольшая, всего 47 штук. Но на тот момент, это был невероятный прорыв в автомобилестроении. Tesla, Привет!

ВАЗ-2103

Следующим серьезным витком для «АвтоВАЗ» стала модель 2103, которая создавалась как люксовый автомобиль, который по престижу уступал только «Волге». Стоит отметить, что огромные производственные мощности завода позволяли ему выпускать в 70-х годах около 660 000 в год. Поэтому, когда вышла новинка ВАЗ-2103, предыдущие модели с производства снимать не стали. А вышел ВАЗ-2103 уже в 1972 году, т.е. каждый год завод представлял новую модель.

РИА Новости

РИА Новости

Помимо свежего дизайна, который отличался сдвоенными фарами, двухцветными задними фонарями и обилием хрома, эта модель также получила двигатель объемом 1,5 литра мощностью 71 л.с. А экспортный вариант оснащался двигателем 1,6 литра мощностью 80 л.с. В салоне было много дерева и кожзама, часы, вмонтированные в торпеду, откидной подлокотник и даже радиоприемник!

ВАЗ-2106

Вас удивляет, почему мы сейчас не говорим о ВАЗ-2104? Все просто. Автомобили выходили не согласно порядковому номеру в названии, поэтому мы решили расположить их по датам выхода, так будет проще проследить преемственность поколений и понять, какая модель на основе какой была создана. И следующий за «трешкой» ВАЗ-2106 вышел в 1976 году.

РИА Новости

При создании этой модели впервые речь пошла об экономии средств при разработке и дальнейшей сборке. Обновить модель требовалось так, чтобы снизить даже количество дорогих хромированных деталей, но при этом стояла задача дотянуть автомобиль до европейских аналогов по головной и задней оптике. Появилось много пластика, даже клыки в бамперах стали пластиковыми. Думаете салон обошли стороной? Нет, не обошли. Такое же снижение объема хрома, замена кожзама на велюр и т.д. Такой вот фейслифтинг с одновременным снижением стоимости и качества материалов. Улучшения коснулись разве что двигателя, который был унаследован от 2103 и благодаря увеличению диаметра цилиндров вырос и рабочий объем с 1,5 до 1,57 литра.

Но и тут закралась экономия, из-за которой систему впуска оставили унифицированной для всех двигателей, а это не дало выйти на счетные 80+ лошадиных сил, и мощность ограничилась 79 л.с. Такое вот противоречивое вышло обновление, вроде и новая модель и с относительно новой внешностью, а материалы уже не те. По удивительному стечению обстоятельств позже именно эта модель получит награду «Знак Качества СССР». Так или иначе, но шестерка достаточно долго оставалась актуальной люксовой моделью вплоть до 1982 года благодаря новому двигателю и комфортной подвеске.

ВАЗ-2121

Вот мы и добрались до одной из самых долгоживущих машин на … барабанная дробь … планете! Да, это ВАЗ «НИВА», она же внедорожник с большим дорожным просветом, несущим кузовом и постоянным полным приводом. Стартовав в 1977 году, эта модель производится по сей день Еще несколько лет, и Нива сможет отметить юбилей в 50 лет беспрерывного производства! Это самая успешная экспортная модель за все годы существования Волжского автозавода. Страшно даже представить себе, сколько модификаций претерпела эта модель. При чем модификаций не только технических или дизайнерских, но были даже заигрывания с другими кузовами. Например, многие могут вспомнить ВАЗ-2123, она же Chevrolet Niva и позже с рестайлингом она стала Niva Travel. Тут следует указать, что это уже совсем другая «Нива», которая прижилась гораздо хуже оригинала, но ее тоже можно встретить на дорогах.

ТАСС

Оригинальная же "Нива" тоже терпела различные эксперименты над своим кузовом, существовала даже пятидверная версия, которая была точной копией оригинала, но с удлиненной базой. Она называлась ВАЗ-2131 или LADA Niva Legend 5D. Такая версия выпускалась уже не в СССР, а в России с 1993 года. По сути, классическая "Нива" – единственная, которая дожила до сегодняшнего дня и ее можно просто пойти и купить новой в автосалоне дилера. Остальные версии, такие как Niva Travel или 5D тоже должны продаваться, но на текущий момент из-за сложившейся ситуации отсутствуют в автосалонах. Как будет развиваться ситуация дальше сказать сложно, но сегодня можно приобрести только трёхдверную "классик" в очень недурной комплектации и двигателем 1,7 литра мощностью 83 л.с. Кстати, недавно анонсировали будущий апгрейд двигателя этой модели до современных 120+ л.с. что обеспечит ей разгон до первой сотни за примерные 12 секунд. Очевидно, «Нива» проживет еще долго, настоящий русский гелентваген.

ВАЗ-2105

По различным причинам «пятерка» стала самой длительно выпускавшейся моделью с 1979 до 2010 гг. За это время было произведено почти 2.1 млн автомобилей.

ТАСС

Этот автомобиль задумывался как замена для ВАЗ-2101, но сделать снова нужно было на основе предшественника. В этом вообще заключалась глобальная ошибка заводов «ВАЗ» и «ГАЗ», они всегда старались просто повесить новые элементы на старое шасси и не особо вкладываться в разработку нового. Именно такой подход и приводил к тому, что машины менялись лишь визуально (и то не сильно), а технически оставались старыми. В то время почему-то отсутствовало четкое понимания необходимости прогресса не только в легких косметических изменениях. Именно из-за этого наши автомобили достаточно быстро перестали быть конкурентноспособными на внешних рынках.

В этой модели в очередной раз порезали всякие рюшечки в виде хрома и «лишнего» металла. Отказались от форточек, потому что так дешевле изготавливать двери. В двигатели отказались от дорогой цепи в пользу ремня и так по многим пунктам. Да, были и технические улучшения, вроде штатного обогревателя заднего стекла или новых поворотных воздуховодов, но все это меркло на фоне тотального устаревания и упрощения. Автомобиль получил такой же, как и предшественник двигатель объемом 1,3 литра мощностью 64 лошадиных силы. На тот момент этот мотор был уже устаревшим и не предлагал ничего нового. В будущем модель, конечно же, получит другие модификации двигателей на 1,5 и на 1,6 литра, но это будет сильно потом.

ВАЗ-2107

Уже в 1982 году свет увидела обновленная пятерка, которая стала «семеркой». Это была более люксовая версия с претензиями на экспорт. Здесь уже не было малообъемных двигателей вроде 1,2л, потому что «туда» нельзя, «там» не поймут. Использовались двигатели 1,5, 1,6 и даже 1,7 для европейского рынка. Также для китайского рынка существовала маломощная версия объемом 1,4 литра и мощностью 66 л.с. И по какой-то причине была экспортная версия для Великобритании с двигателем 1,3 литра, хотя в Англию поставлялись также и мощные версии. Видимо, это делалось для создания некоего выбора среди разных моделей. Это был достаточно тяжелый автомобиль, в отличие от своих предшественников семерка весила 1,5 тонны, хотя в среднем жигули весили около тонны, как и предшественник в лице ВАЗ-2105. Видимо, экспортная версия получила больше металла для надежности.

ТАСС

«Семерка» действительно получилась более люксовым авто, и даже внешность это выдавала. Появился капот с большим рельефом, что визуально делало автомобиль более агрессивным. Соответственно увеличилась и хромированная решетка радиатора. Салон получил более комфортабельные кресла с подголовниками и отдельные дефлекторы для холодного воздуха. Изменения коснулись и панели приборов, которая получила тахометр и прочие указатели давления масла, а также оцифровку до 180 км/ч.

Из-за изначального прицела на экспорт автомобиль также принимал участие в соревнованиях для дополнительной рекламы. После ухода с международного рынка эта модель участвовала во внутренних гонках до 2012 года.

ВАЗ-2104

И вот в 1984 году внезапно начинает продаваться «четверка», она же ВАЗ-2104. Это был наследник ВАЗ-2102, но построенный на базе ВАЗ-2105. По большому счету, вся классика берет основу у одного автомобиля, у Fiat 124, поэтому говорить о существенных различиях нет большого смысла. Да, конструкции были разными, но все они являлись очередными переосмыслениями «фиата», и как водилось на тот момент, обязательно с минимальными затратами.

Wikipedia Commons

Автомобиль снова был противоречив из-за той самой экономии. Несмотря на огромную по площади крышу, расчётная жесткость кузова универсала 2104 была значительно ниже, чем у седана 2105. Скорее всего, решили отказаться от усиления стоек, а дальше в дело вмешалась физика. По этой же причине на крышу автомобиля, несмотря на присутствующий там дополнительный багажник, не рекомендовалось класть тяжелые вещи. Такой вот случился парадокс, что вместительный автомобиль для потенциальных перевозок оказался менее крепким, чем седан, в который помещалось, грубо говоря несколько сумок. Были и другие казусы, такие как «не просчитали изменившийся объем салона, и печка не справлялась». Все это говорит о специфике подхода к постройке всего автомобиля. А ведь это уже восьмидесятые годы и та же Германия полным ходом предлагала «мерсы» и «бмв», которые уже тогда фантастически отрывались от нашего автопрома. О чем говорить, первая BMW M5 вышла в 1985 году и это был совершенно иной автомобиль, за которым, кстати, в очередях стоять не требовалось.

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