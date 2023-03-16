Как будет выглядеть обновлённый Kia K5

На днях были опубликованы свежие фотографии закамуфлированных прототипов рестайлингового корейского седана, на которых можно разглядеть некоторые особенности внешнего вида будущей новинки.

© Колеса.ру

Первое поколение седана D-класса корейской компании было представлено в 2000 году. Изначально автомобиль назывался Magentis и Optima в зависимости от рынка, а имя К5 появилось только в 2010-м году. В России седан также продавался под именем Optima, и только в конце 2019-го состоялась премьера последнего поколения модели, которая на всех рынках получила индекс К5. Подходит время для планового рестайлинга, и тестовые образцы уже попадаются в объектив фотошпионов. Как будет выглядеть седан?

Видео дня

Пока кузова прототипов скрыты под толстым слоем камуфляжа, однако уже проглядываются новые фары с L-образными светодиодными полосками габаритов в верхней части, которые будут немного утолщаться ближе к решётке радитора. Наверняка изменения затронут решётку радиатора, также появится новый бампер. Сбоку существенных изменений не ожидается, а сзади рестайлинговый седан можно будет легко узнать по новым фонарям, которые получат более угловатые очертания и длинные «клыки» по краям.

Рендер обновлённого К5

Нынешний Kia K5 построен на платформе N3 третьего поколения, разработанной компаниями Hyundai и Kia, также её использует седан Hyundai Sonata последней генерации. На домашнем рынке модель доступна с бензиновыми двигателями — атмосферным 2.0 (160 л.с.) и турбированным 1.6 (180 л.с.). Кроме того, можно выбрать газовый мотор 2.0 LPI (146 л.с.) и гибридную версию на основе 2,0-литрового двигателя.

Премьера новинки состоится в течение этого года.

В России Kia K5 представлен с двумя бензиновыми «атмосферниками», базовым из них является 150-сильный 2.0, минимальная официальная цена на такой седан составляет 2 734 900 рублей. Более мощный вариант оснащается мотором 2.5 мощностью 194 л.с., он обойдётся минимум в 3 194 900 руб. Первый мотор комплектуется 6-ступенчатым «автоматом», второй — 8-ступенчатым.