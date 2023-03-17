"Танки" уже здесь: рассказываем о крутых внедорожниках из Китая Tank 300, 500, 400, 700 и 800

Недавно в России прошла официальная презентация нового автомобильного бренда Tank, который является ответвлением от большого концерна Great Wall Motor, который известен в РФ достаточно давно. Tank – автомобили нового поколения с презентабельной внешностью дополненной кучей рюшечек и диодов. Давайте разберемся, какие модели на текущий момент производит бренд, и какие из них можно купить в России.

Фото: TANK TANK

Great Wall – огромный концерн из под которого вышло много автомобилей под разными названиями, включая тот же Haval. Азиатские бренды вообще любят менять название создавая видимость совершенно нового бренда. Tank как раз такой бренд, который выглядит совершенно новым.

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В линейке на текущий момент запланировано пять различных автомобилей Tank: 300, 400, 500, 700 и 800. Да, такие вот простые незатейливые названия у новых машин. Официально в России уже представлены Tank 300 и Tank 500, мы же расскажем вам вообще обо всех. Пойдем строго по увеличению числа в названии!

TANK 300

Это самый простой «танк», который издалека похож на осовремененную классическую Niva 5D: квадратные очертания, круглые фары, нет избыточного лоска и вообще крайне минималистичная визуально машинка. Но все меняется, когда открываешь официальный локализованный сайт производителя и видишь стартовую цену от 3 699 000 рублей. Да, вот тебе и очертания "Нивы". Кстати, нужно отдать должное, русский сайт компании выглядит очень хорошо: есть даже простой конфигуратор, который покажет как будет выглядеть собранный автомобиль. На текущий момент есть две конфигурации: Adventure и Premium. Вторая продается уже за 4 049 000 рублей и еще не факт, что цифра финальная. При покупке вполне могут всплыть некие дополнительные условия, которые приведут к дополнительному удорожанию.

TANK

Обе комплектации оснащены двигателем объемом 2 л с отдачей 220 л.с. и крутящим моментом 380 нм. Такую мощность двигатель развивает при 5500 оборотах, а вот крутящий момент доступен уже с 1800 и не снижается до 3600 оборотов в минуту. Как вы уже догадались, двигатель турбированный, поэтому удалось снять неплохие показатели для такого объема.

TANK

Чем же отличается старшая версия от базовой? Конфигуратор сообщает о наличии блокировки переднего дифференциала, защите коробки передач снизу, контурной подсветки интерьера (64 цвета), дополнительной розетки 220 В и столика для пикника. Также добавится отделка сидений кожей Nappa. Кресло водителя получит электрорегулировку в 8-ми направления и функцию вентиляции. Но и это еще не все. Более дорогая версия обладает дополнительной электроникой, такой как интеллектуальный круиз ассистент, функция «умного уклонения» и шторкой безопасности. Также обещается премиальная акустика от неназваного бренда с 12 динамиками и сабвуфером. Давайте честно, список отличий большой и точно стоит переплаты в 350 тысяч рублей. Выгодней взять старшую версию и не страдать, чем потом доукомплектовывать младшую, что всегда выходит дороже и может привести к снятию с гарантии.

Этот автомобиль на сегодняшний день предлагают 4 дилера в Москве и 11 по всей России, плюс сборку автомобиля уже наладили в Туле, так что дело должно пойти в сторону развития. В целом Tank 300 выглядит как неплохое по сегодняшним меркам предложение, если хочется купить официальный автомобиль повышенной проходимости с гарантией и хорошим набором опций. Дорожный просвет 224 мм, рамный кузов и полный привод с жестким подключением передней оси позволят проехать на неплохо так засыпанную снегом и грязью дачу.

TANK 400

Этот автомобиль еще официально в России не представлен, но это вопрос времени, скорее всего, так как это очень свежая модель, скорее всего показать просто не успели. Плюс для налаживания производства требуется время.

Этот автомобиль "Ниву" уже не напоминает, скорее он чем-то смахивает на Toyota LC Prado. Эксперты в интернете предполагают, что свое начало модель берет у древнего Isuzu Axiom выпуска 2001 года, который продавался под брендом Great Wall. Если присмотреться, то визуальное и габаритное сходство действительно прослеживается, и это не удивительно, так как концерн один и тот же. Но куда бы ни уходили корни , начинка здесь уже свежая, а, по некоторым сведениям, подвеска практически полностью повторяет таковую у Tank 300.

TANK

Про салон и комплектации ничего не известно, так как в конце 2022 автомобиль только проходил испытания под камуфляжем. Зато представители компании сообщили о том, что будет два разных двигателя: 2 л на 245 л.с. и 3 л V6 на 354 л.с. Также есть вероятность, что старшая версия получит гибридную установку, но это пока не подтверждено. В любом случае, версия с мотором мощностью 354 л.с., это уже серьезная заявка на конкуренцию с мировыми брендами.

TANK 500

Это вторая из официально представленных на российском рынке моделей бренда Tank. Ее уже успели прозвать «Китайским Land Cruiser» за достаточно сильное внешнее сходство. Но сходство с «крузаком» лишь внешнее, потом что этот бегемот построен на той же базе, что и Tank 300. Это тоже рамный внедорожник с неразрезным задним мостом и независимой передней подвеской. Снаряженная масса 2535 кг.

TANK

На текущий момент в России можно купить автомобиль лишь с одним двигателем объемом 3 литра. Это V-образная шестерка с двумя турбинами мощностью 299 лошадиных силы с крутящим моментом 500 нм. Звучит очень достойно, но нужно помнить о высоком налоге на автомобили мощностью свыше 250 л.с. Конкретно в этом случае вам придется ежегодно платить 44 850 рублей, что весьма заметно. Также эта версия (Tank 500) комплектуется более дорогой 9-ти ступенчатой коробкой передач, в то время как младшие vмодели получили более простую 8-ми ступенчатую.

Комплектаций предлагается две: Tank 500 Adventure и Tank 500 Premium. Младшая стоит 5 099 000 рублей, а старшая - от 5 699 000. Опять же, в указанной цене есть «от», а значит дальше могут быть различные варианты, в том числе, с дополнительной комплектацией.

TANK

На сайте указаны следующие отличия дорогой версии от базовой:

Электропривод рулевой колонки

Блокировка переднего дифферинциала

Боковые подножки с электроприводом

Отделка элементов интерьера алькантарой

Выдвижные шторки на стеклах дверей для пассажиров заднего ряда

Доводчик двери багажника

Отделка сидений кожей NAPPA

Кресло водителя с памятью положений и функцией помощи при посадке

Регулировка подголовника передних сидений в 4-х направлениях

Функции массажа и вентиляции все сидений

Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией торможения

Система экстренного удержания в полосе

Функция умного уклонения

Предупреждение о наезде сзади

Фары с автоматическим корректором и функцией приветствия

Шумоизоляционное остекление задних дверей

Панорамная крыша

Зеркала заднего виду с электроуправлением, механизмом складывания, обогревом, подсветкой зоны посадки и памятью положения

Система контроля качества воздуха в салоне и функцией ароматизации

Система активного шумоподавления

Беспроводная зарядка для пассажиров в центральном подлокотнике заднего ряда

Премиальная акустическая система с сабвуфером

TANK

Как и в случае с Tank 300, имеет смысл переплатить за более дорогую версию, потому что, сэкономив 600 тысяч рублей, вы лишитесь всего, что перечислено выше и это будет совсем другой автомобиль, за который все равно придется отдать внушительные 5.1 миллиона рублей. Tank 500 очень приятный внешне и не сильно отдает китайским происхождением, что редкость, кстати. Вообще хочется отметить, что каждое следующее поколение китайских автомобилей, все больше становится похоже на европейские, и это тоже приятно. Не потому, что европейский дизайн — это круто, а потому, что нам в России такой дизайн более привычен и мы в большинстве своем находим его более родственным, чем обилие светодиодов и хрома причудливой формы.

TANK 700

Производитель уже запатентовал этот автомобиль и его дизайн в России, так что в скором времени можно ожидать приход и этой версии на наш рынок. На текущий момент о нем крайне мало информации, поэтому обсуждать нечего. Есть слухи, что будет полноценная гибридная версия с возможностью зарядки от розетки и мощностью 420 л.с. Это был бы интересный вариант, потому что полноценный гибрид не обязательно заряжать от розетки, он может зарядиться сам. От розетки увеличивается эффективность, но не более.

autohome.com.cn

Визуально Tank 700 похож на Tank 300, который откормился и стал больше в размерах. Автомобиль действительно габаритный, его длинна составляет 5090 мм, а с запаской вообще 5113. Зато в салоне должно быть достаточно места, чтобы задние пассажиры чувствовали себя комфортно без урезания объема багажника. Водительская часть салона унаследована от TANK 500, что в целом выглядит разумным шагом. Салон у более младшей модели очень хорошо оснащен современной электроникой и отделан приятными материалами, тут ничего нового не придумаешь, можно лишь кнопки местами поменять, а в этом нет особого смысла.

Старт продаж ожидается весной этого года. Цена в Китае составляет чуть больше 3 миллионов рублей, а для российского рынка прайс еще не объявляли, но можно ожидать около 5,5 млн. . Скорее всего версии слабее 300 лошадей у нас просто не будет, поэтому и минимальная цена достаточно высокая.

TANK 800

На вершине данной цепочки расположился люксовый Tank 800, который не зазорно издалека спутать даже с самыми премиальными авто, вроде Bentley или Rolls-Roys. Автомобиль впервые был представлен два года назад в апреле 2021 года в Шанхае. Стилёвости добавляет двухуровневая окраска на манер Maybach, цвета можно будет комбинировать по своему вкусу. Впереди мы видим огромный длинный капот с широченной решеткой радиатора и большими диодными фарами. Задняя часть очень напоминает такую же у Range-Rover Vogue – китайские бренды часто подсматривают у соседей по рынку и в этом нет ничего зазорного. Предполагается, что внедорожник будет конкурировать с Lexus LX и Cadillac Escalade.

TANK

Салон выполнен с максимальной роскошью – два раздельных кресла с полным набором электроники и спрятанными в центральной консоли бокалами для шампанского и самого шампанского в интегрированном холодильнике. Все это эффектно выезжает вверх по нажатию кнопки. Для задних пассажиров предусмотрены три монитора, электрические шторки, вентиляция, массаж и все, что только может быть у самых дорогих конкурентов.

TANK

Повышенный комфорт обеспечивается независимой подвеской с пневмо-баллонами, что позволяет автомобилю передвигаться максимально мягко и плавно. В минимальной комплектации будет двигатель V6 объемом 3 литра и мощностью 354 лошадиные силы.

TANK

На текущий момент продажи автомобиля не стартовали, но планируются на 2023 год. Ценник, скорее всего, будет более 7 миллионов рублей, и это не удивительно. Это действительно роскошный внедорожник, оборудованный по подобию самых топовых серийных автомобилей мира, а не просто «хромированная светяшка».

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