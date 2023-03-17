Как продать авто с запретом на регистрационные действия

Продажа автомобиля с запретом на регистрационные действия все еще остается реальной благодаря специальным компаниям, но имеет ряд особенностей.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Для сделки потребуется только стандартный пакет документов на автомобиль и паспорт владельца. Если какой-то их документов отсутствует, его всегда можно восстановить. Но каждая ситуация рассматривается индивидуально», – представитель компании «Норд Авто».

Видео дня

В России есть возможность продать автомобиль с запретом на регистрационные действия. Специально для таких случаев существуют частные компании, имеющие штат специалистов для решения проблем с машиной. Зачастую такие компании параллельно выкупают битые, сломанные, утилизированные автомобили и другой транспорт.

В зависимости от того, по какой причине наложен запрет на регдействия, формируется и цена. В частности, если юристы потенциально могут снять ограничения, то компания в таком случае может дать большую цену. Но рассчитывать на рыночную сделку не приходится. Хотя есть компании, которые обещают платить до 96% рыночной цены.

Какие есть законные способы продажи автомобиля с запретом на регистрационные действия?

ДКП (если покупатель не подозревает об ограничениях, есть риск потом оказаться в суде с требованием вернуть деньги и забрать проблемную машину).

Продажа по доверенности (в таком случае не надо обращаться в ГИБДД). Россиянам, владеющим машиной с подобными проблемами, доступны два основных способа ее продажи:

Оба варианта имеют последствия. Если подписать ДКП с ничего не подозревающим покупателем, то явно стоит ждать обратных звонков сразу после того, как новый покупатель попадет в МРЭО. Там ему откажут в регистрации машины, что повлечет закономерные вопросы к прежнему собственнику. Вплоть до суда.

Что делать с машиной с запретом на регдействия?

продать компании, специализирующейся на проблемном транспорте,

продать физлицу, знающему о проблеме и готовому к ее решению. Чтобы избежать неприятностей стоит заранее снять регистрационные ограничения и продавать машину по рыночной цене. Правда, если бы все было так просто, то вы бы не читали эту статью. А значит, остается только два варианта:

Да, в таком случае рассчитывать на рыночную цену не приходится. Ведь что компании, что физическому лицу, придется обивать пороги разных инстанций и привлекать специалистов для решения проблемы с автомобилем. Причем это только в ситуации, если решение этой проблемы возможно.

Сказать сразу о том, сколько можно выручить за автомобиль с запретом на регистрационный действия, сложно. Все зависит от конкретной ситуации. Если потенциально проблема решаема, что определит приехавший покупатель после изучения ситуации, то есть все шансы получить на руки близкую к рыночной сумму.