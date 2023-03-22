Почему нельзя ездить на почти пустом баке: чем это опасно и что может поломаться

Существует одно весьма распространенное и опасное явление, когда водители едут на заправку лишь после того, как загорится сигнальная лампа о низком количестве топлива в баке. Обыватель считает, что он все делает правильно. Есть бак, есть определённое количество бензина в нем и есть сигнальная лампа, намекающая на неотвратимость скоро заправки. Но опытные водители знают, что лучше не доводить уровень топлива до включения индикатора, потому это несет в себе большой список потенциальных проблем, о которым мы вам и поведаем.

В каждом бензобаке находится топливный насос низкого давления, который отвечает за первичную подачу бензина/дизеля в топливную магистраль. Это точно такая же деталь, которая может сломаться по разным причинам, но уже одно то, что он находится внутри бензобака должно вас насторожить, потому что замена при поломке будет очень сложной и дорогой. Чтобы добраться до топливного насоса низкого давления (далее по тексту ТННД), вам придется залезть в сам бензобак, который хорошо спрятан, а «заходная» горловина для доступа находится в верхней части. Обычно для этого приходится разбирать заднюю часть салона со снятием обивки и дивана. Как вы понимаете, это процедура сложная и грозит последующими скрипами в салоне, если при обратной сборке будут допущены хотя бы минимальные ошибки. Более того, одна пролитая в салоне капля бензина обеспечит неприятный аромат с головной болью на следующие недели. Как мы уже поняли, процедура неприятная и дорогостоящая, так как же избежать или максимально оттянуть момент гибели ТННД?