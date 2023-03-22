Почему нельзя ездить на почти пустом баке: чем это опасно и что может поломаться

Существует одно весьма распространенное и опасное явление, когда водители едут на заправку лишь после того, как загорится сигнальная лампа о низком количестве топлива в баке. Обыватель считает, что он все делает правильно. Есть бак, есть определённое количество бензина в нем и есть сигнальная лампа, намекающая на неотвратимость скоро заправки. Но опытные водители знают, что лучше не доводить уровень топлива до включения индикатора, потому это несет в себе большой список потенциальных проблем, о которым мы вам и поведаем.
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В каждом бензобаке находится топливный насос низкого давления, который отвечает за первичную подачу бензина/дизеля в топливную магистраль. Это точно такая же деталь, которая может сломаться по разным причинам, но уже одно то, что он находится внутри бензобака должно вас насторожить, потому что замена при поломке будет очень сложной и дорогой. Чтобы добраться до топливного насоса низкого давления (далее по тексту ТННД), вам придется залезть в сам бензобак, который хорошо спрятан, а «заходная» горловина для доступа находится в верхней части. Обычно для этого приходится разбирать заднюю часть салона со снятием обивки и дивана. Как вы понимаете, это процедура сложная и грозит последующими скрипами в салоне, если при обратной сборке будут допущены хотя бы минимальные ошибки. Более того, одна пролитая в салоне капля бензина обеспечит неприятный аромат с головной болью на следующие недели. Как мы уже поняли, процедура неприятная и дорогостоящая, так как же избежать или максимально оттянуть момент гибели ТННД?
Есть свод правил, при выполнении которого шансы угробить ТННД раньше отведенного ему срока сводятся к абсолютному минимуму. Давайте пройдёмся по каждому пункту:
- Во время работы ТННД нагревается и топливо служит охлаждающей жидкостью, которая достаточно эффективно отводит тепло. Если бензин перестает омывать корпус насоса, последний начинает работать при повышенных температурах. Более того, чем выше уровень бензина в баке, тем больше давление и тем меньше нужно прикладывать усилий насосу, чтобы прокачать определенное количество топлива в минуту. Таким образом, высокий уровень топлива в баке облегчает работу насоса и одновременно охлаждает его, что явно продлевает его жизнь. По сути, одной это причины уже достаточно для того, чтобы никогда не снижать уровень топлива ниже 25%, но это только первая причина из списка.
- Со временем в любом бензобаке собирается мусор, так называемый осадок и иногда хлопья от коррозии. Последнее встречается у старых автомобилей с металлическим баком, потому что сейчас топливные баки делаются пластиковыми. И если вы обладатель такого, то не стоит расслабляться. Качество заливаемого топлива всегда разное. Вы же слышали истории о том, как ваш условный сосед всегда заправлялся на одной бензоколонке, но в какой-то момент ему не повезло, и машина стала работать нестабильно? Скорее всего слышали. А это как раз означает, что был залит некачественный бензин. Он был или разбавлен, или в него добавили много присадок для повышения октана. Главное, что при отходе от технологии создания бензина изменяются и его свойства, и выпадение осадка уже не кажется чем-то странным. И вот этот самый осадок может попасть в топливную систему, если уровень бензина слишком низкий, так как при движении автомобиля бензин плещется и перемешивается, и есть шанс, что на время затонувший кусочек кристаллизовавшегося осадка попадет в топливную систему. Это чревато забитыми топливными фильтрами или же, что еще дороже, мертвыми форсунками, сопла которых просто забьются этой мутью и форсунка будет уже не распылять топливо, а просто лить. Это ухудшает качество смеси и производительность автомобиля как следствие. Следом за этим увеличивается расход топлива. Но и это еще не все. Испорченная форсунка в какой-то момент может накапать некоторое количество бензина при выключенном двигателе, что приведет к гидроудару при старте, а это полная и очень дорогая капиталка двигателя. Думаете это все потенциальные проблемы от низкого уровня топлива в баке? Нет, мы только разогреваемся.
- Даже если представить, что у вас новый автомобиль и там нет никаких отложений в бензобаке, то воздух-то в нем есть точно. И чем меньше там бензина, тем больше там воздуха. Так вот при низком уровне топлива, бензонасос начинает затягивать воздух так как в движении топливо может «отливать» в сторону. Воздух в топливной магистрали крайне негативно влияет на состояние автомобиля. Во-первых, двигатель начнет работать неровно, или говоря проще будет «чихать», если по-простому. Вторая проблема заключается в том, что топливо является еще и смазкой для работы топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. При нехватке топлива насос начинает работать быстрее, чтобы скомпенсировать потерю давления, а наличие воздушных пробок снижает эффективность охлаждения. Как итог повышается температура ТНВД, происходит расширение деталей и увеличение силы их трения. Все это порождает задиры, которые приводят к появлению стружки, которая в свою очередь летит дальше по магистрали, что приводит к повреждению иных узлов.
Это наиболее серьезные причины, по которым не стоит критически снижать уровень топлива в бензобаке. Многие ошибочно воспринимают сигнальную лампу как простое напоминание заправиться. На деле же сигнальная лампа означает, что вам нужно срочно оказаться на заправке, так как уровень топлива опасно низкий.