Юрист: есть ситуации, когда можно проехать на красный сигнал светофора

Проезд на красный свет является грубейшим нарушением правил дорожного движения, однако есть случаи, когда такой маневр все-таки возможен, заявила в эфире Tsargrad.tv адвокат Екатерина Антонова.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

По ее словам, на запрещающий сигнал светофора можно не обращать внимания, если на перекресте работает регулировщик, поскольку его команды приоритетнее.

Второй случай, при котором можно без штрафа проехать на красный, — завершение маневра. Юрист пояснила, что если водитель начал поворот на зеленый, но не успел его закончить, то проезд на красный допустим.

Также, по ее словам, запрещающий сигнал можно без последствий проигнорировать в случае крайней необходимости. Адвокат отметила, что под таким понятием подразумевается устранение опасной ситуации на дороге.