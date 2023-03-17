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37 минут назад

Юрист Антонова назвала три случая, когда можно проехать на красный сигнал светофора

Газета.Ru

Проезд на красный свет является грубейшим нарушением правил дорожного движения, однако есть случаи, когда такой маневр все-таки возможен, заявила в эфире Tsargrad.tv адвокат Екатерина Антонова.

Юрист: есть ситуации, когда можно проехать на красный сигнал светофора
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

По ее словам, на запрещающий сигнал светофора можно не обращать внимания, если на перекресте работает регулировщик, поскольку его команды приоритетнее.

Второй случай, при котором можно без штрафа проехать на красный, — завершение маневра. Юрист пояснила, что если водитель начал поворот на зеленый, но не успел его закончить, то проезд на красный допустим.

Также, по ее словам, запрещающий сигнал можно без последствий проигнорировать в случае крайней необходимости. Адвокат отметила, что под таким понятием подразумевается устранение опасной ситуации на дороге.

Ранее президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин сообщил «Газете.Ru», что легально остановить объезд пробки через двор, поможет только установка шлагбаума.

Автоэксперт,Екатерина Антонова,Виктор Травин,
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