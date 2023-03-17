Эксперты: все автомобили Kaiyi оказались знакомы россиянам

Модельный ряд нового бренда Kaiyi, объявившего накануне о старте продаж автомобилей на нашем рынке, пока что будет состоять из машин, ранее уже представленных в России, рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru.
"Первенец бренда Kaiyi на российском рынке - седан E5 - представляет собой модернизированную версию модели Chery Arrizo 7, которую продавали у нас в середине 2010-х. Правда, ранее ее предлагали с атмосферным двигателем 1.6, а его модификация под брендом Kaiyi оснащена более новым 1,5-литровым турбомотором.
Кроссоверы X3 и X3 Pro, которые до российских дилеров Kaiyi доберутся чуть позже, нам тоже уже хорошо знакомы. По сути, это разновидности кроссоверов Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 4 Pro, которые в прошлом году нашли около 10 тысяч покупателей на нашем рынке. Кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro будут предложены с теми же моторами 1.5 в атмосферном и турбированном исполнении, которые работают в паре с "механикой" и вариатором, и тоже только с передним приводом - равно как и родственные Chery.
Кстати, седан Kaiyi E5 стал самой доступной легковушкой с автоматической трансмиссией от иностранного бренда на российском рынке: на старте продаж цена такой модели будет составлять 1 млн 959 тысяч рублей, в то время как его ближайший конкурент в лице лифтбека JAC J7 в комплектации с вариатором стоит 2 млн 150 тысяч рублей. Помимо всего прочего, формально Kaiyi E5 стал единственным седаном от иностранного бренда, который будет предложен в России "официально" - все остальные четырехдверные модели сейчас попадают в страну по каналам параллельного импорта и в рамках "серых" поставок", - уточнили эксперты.