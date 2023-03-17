Эксперты: все автомобили Kaiyi оказались знакомы россиянам

Кроссоверы X3 и X3 Pro, которые до российских дилеров Kaiyi доберутся чуть позже, нам тоже уже хорошо знакомы. По сути, это разновидности кроссоверов Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 4 Pro, которые в прошлом году нашли около 10 тысяч покупателей на нашем рынке. Кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro будут предложены с теми же моторами 1.5 в атмосферном и турбированном исполнении, которые работают в паре с "механикой" и вариатором, и тоже только с передним приводом - равно как и родственные Chery.