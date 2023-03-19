Большое обновление BMW: рассказываем, что изменится в следующем поколении X5 и X6

Компания BMW славится своими дерзкими автомобилями для любителей нажать на педаль, так уж повелось с момента зарождения компании. Но что делать с теми, кто хочет нажимать педаль, но сидеть выше остальных? Правильно, нужно купить Land Rover. А потом придумать собственный SUV и назвать его BMW X5 Е53. Это был самый первый автомобиль повышенной проходимости от баварцев. Уже потом появился первый Х3, и еще намного позднее первый Х6. Нужно отметить, что в первом поколении вообще не было Х6, он появился лишь со вторым поколением Х5 в кузове Е70. На сегодняшний день это два одних из самых популярных в мире SUV’а, трудно найти человека, который не слышал о них или не хотел бы ими обладать. Они пережили уже 4 и 3 поколения соответственно и в следующем 2024 году компания BMW обещает мощное обновление этих люксовых паркетников, которые подорожают на 3600 и 3800 долларов. Посмотрим, за что возьмут эти деньги.

Фото: BMW BMW

Обновленные двигатели

Видео дня

С каждым новым поколением автомобиля компания старается предложить чуть больше, чем в предыдущем. В новой линейке будут установлены старые, но переработанные и улучшенные двигатели с большей мощностью. Например, текущий Х5 40i обладает турбированной 3-литровой рядной шестеркой мощностью 340 л.с., а следующий кузов получит такой же по объему двигатель, но мощностью 375 л.с., что на 10% больше. Благодаря такому подходу каждое новое поколение баварских автомобилей быстрее предыдущего.

Электротяга

В следующем поколении нам также обещают гибридную установку, т.е. небольшой электродвигатель за счет которого в BMW хотят получить большую плавность хода при переключении (за счет отсутствия провала тяги), улучшенный разгон и максимальную эффективность в режиме Eco Pro. С трудом можно представить себе водителя Х5, который использует Eco Pro. Но само наличие возможности - это хорошо. Особенно если вы живете в Европе и вам нужно заехать в центр города, куда пускают только автомобили, работающие на электричестве, тут-то и пригодится электромотор, который может проехать около 65 км без ДВС.

Также компания утверждает, что не просто обновила прошивку для увеличения мощности, а переработала систему зажигания, впрыска и систему управления выхлопными газами. В гибридной версии xDrive50e обещают суммарно 483 л.с., что очень немало. Самым мощным двигателем в новой линейке останется хорошо знакомый нам S68 V8 с объемом 4,4 литра. Есть слухи, что он тоже может получить гибридную установку, но на текущий момент точной информации нет, так как сборка начнется лишь в конце весны.

BMW

Новая регулируемая подвеска

Помимо мощности в таких автомобилях должен быть еще и комфорт, а значит подвеска должна быть регулируемая пневматическая с электроклапанами, которые сами будут настраивать жесткость и следить за отсутствием кренов. Все это уже отработанные технологии, которые существуют не первый год, но каждый раз их дорабатывают и делают более отзывчивыми, что помогает электронике быстрее прогнозировать ситуацию и принимать решение. Старшие версии Х5 и Х6 получают такую подвеску в базе, а покупателям sDrive40i и xDrive40i за нее будет предложено доплатить. Тут стоит отметить, что лучше покупать автомобили именно с таким типом подвески, потому что она обеспечивает повышенный уровень комфорта в любом режиме движения и ее значение трудно переоценить.

BMW

Чтобы увеличить остроту управления и сделать большие авто более маневренными, инженеры добавили подруливающую заднюю подвеску, которая умеет поворачивать колеса на три градуса. Это решение не новое, но обычно его используют в премиум седанах, типа Maybach. Здесь же это будет в базе у версии М60i и за дополнительные деньги у всех остальных. Это приятная при парковке, но не самая полезная опция, поэтому за нее переплачивать не обязательно. Автомобили BMW и без этого всегда славились четким рулевым управлением, особенно М-версии.

Салон

Внутри вас будет ждать увеличенный монитор, на котором, кажется, скоро в PlayStation играть можно будет или устраивать вечерние просмотры кино. Для систем мультимедиа будет доступен 14,9-дюймовый дисплей с сенсорным управлением. Здесь хочется отметить, что BMW впервые откажется от физически отдельного монитора для мультимедиа, который устанавливался в центре консоли. В сети уже многие высказались против такой затеи отметив, что это убивает фирменный стиль, к которому нас так долго приучали. Дополнительный комфорт водителю будет обеспечивать система, которая сможет брать на себя управление на автомагистралях с ограничением скорости 135 км/ч. Кресла обретут дополнительные настройки и подсветку в зоне управления.

BMW

Внешний вид

Что касается внешности, то фары станут уже, а решетки радиатора, они же «грили» станут еще больше. Последнее стало уже трендом и причиной частых насмешек над брендом.