Автоблогер указал на уязвимость Geely Tugella

Блогер наглядно показал уязвимость кроссовера Geely Tugella на неровностях.

Фото: © Geely © Geely

Обозреватель канала Dabiaoche продемонстрировал технические решения, о которых следует помнить владельцу кроссовера, съезжая с асфальта на просёлочные дороги. На обзор попала топ-версия Tugella с бензиновым 2,0-литровым двигателем, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Переводом ролика на русский язык занимался портал «Китайские автомобили».

Блогера Dabiaoche не впечатлила заводская защита двигателя: она лёгкая и гибкая, так что может закрывать агрегаты разве что от воды и пыли. Крепление под стать: экран держится на хлипкой балке по низу рамки радиатора, и рассчитывать на противоударный эффект не стоит — на выбоинах днище можно повредить.

С другой стороны, днище Geely Tugella практически плоское, топливные трубки и шланги тормозной жидкости надёжно закрыты, а выступающих деталей минимум. Китайские обозреватели назвали равномерность конструкции образцовой. Ещё Dabiaoche понравился спрятанный полимерный топливный бак и широкий задний подрамник.

К недостаткам кроссовера отнесли избирательность обработки днища антикоррозионным составом: на тестовой машине обнаружили оранжевые пятна на выхлопной системе и около управляющей электроники тормозов, также поверхностная ржавчина есть на задних приводных валах. Болты соединений и стабилизатор поперечной устойчивости защищены хорошо.