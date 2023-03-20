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14 минут назад

Блогер наглядно показал уязвимость Geely Tugella на неровностях

Motor.ruиещё 1

Блогер наглядно показал уязвимость кроссовера Geely Tugella на неровностях.

Автоблогер указал на уязвимость Geely Tugella
Фото: © Geely© Geely

Обозреватель канала Dabiaoche продемонстрировал технические решения, о которых следует помнить владельцу кроссовера, съезжая с асфальта на просёлочные дороги. На обзор попала топ-версия Tugella с бензиновым 2,0-литровым двигателем, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Переводом ролика на русский язык занимался портал «Китайские автомобили».

Блогера Dabiaoche не впечатлила заводская защита двигателя: она лёгкая и гибкая, так что может закрывать агрегаты разве что от воды и пыли. Крепление под стать: экран держится на хлипкой балке по низу рамки радиатора, и рассчитывать на противоударный эффект не стоит — на выбоинах днище можно повредить.

С другой стороны, днище Geely Tugella практически плоское, топливные трубки и шланги тормозной жидкости надёжно закрыты, а выступающих деталей минимум. Китайские обозреватели назвали равномерность конструкции образцовой. Ещё Dabiaoche понравился спрятанный полимерный топливный бак и широкий задний подрамник.

К недостаткам кроссовера отнесли избирательность обработки днища антикоррозионным составом: на тестовой машине обнаружили оранжевые пятна на выхлопной системе и около управляющей электроники тормозов, также поверхностная ржавчина есть на задних приводных валах. Болты соединений и стабилизатор поперечной устойчивости защищены хорошо.

По итогам обзора ходовой части Geely Tugella набрала 34 балла из 55 возможных, что является хорошим результатом. После первой серии разбора с анализом энергопоглощающих элементов и оценки уровня защиты подкапотного пространства результат был хуже: 33 балла из 61.

Важные китайские новинки 2022 года

Автоэксперт,Кроссовер,Geely,
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