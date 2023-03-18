Самая быстрая «двадцать первая» Волга

Поездка на старой Волге ГАЗ-21 оставляет неизгладимые впечатления: мягкий пружинный диван, ленивые крены, статный разгон и торможение, знаменитый прозрачный спидометр перед глазами. Уже не говоря о внимании окружающих и щемящих ностальгических воспоминаниях о кино и автопроме шестидесятых. Но этого, оказывается, достаточно не всем. Кому-то хочется сделать более пригодной для современного города даже Волгу — и тут в дело идут самые неожиданные технические решения. Например, под капотом конкретно этого автомобиля установлен мотор от Тойоты Mark II.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Доработана эта Волга в ателье Driver Plus и в нее не только установлен тойотовский двигатель. Теперь здесь мост от Volvo, полностью переделанный интерьер, дисковые тормоза, огромные полированные колеса, которые можно жечь на старте со светофора. И все это вместе едет гораздо быстрее, чем те самые секретные Волги для КГБ, о которых мы уже не раз рассказывали. Что же это — новая жизнь живой классики или кощунство? Смотрите новое видео и решайте сами. Тем более для сравнения в нем поучаствовал и классический ГАЗ-21 без переделок.