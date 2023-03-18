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2 часа назад

Автоэксперт Едрышов: перед летом в машине следует проверить систему охлаждения двигателя

Ura.Ru

Перед началом летнего сезона россиянам следует проверить систему охлаждения двигателя и посмотреть на состояние антифриза. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель общественного центра «Автомобилист», автоэксперт Максим Едрышов.

Автоэксперт дал советы по подготовке машины к лету
Фото: ТАССТАСС

«Обычно это все-таки менее трудоемкая процедура, чем подготовка к зимнему сезону, но стоит проверить систему охлаждения двигателя, потому что положительные температуры начинаются. Мало ли что-то там засорилось. Если автомобилю больше пяти лет и никогда не мыли радиатор, то не мешало бы помыть. Да и вообще посмотреть на состояние антифриза», — сказал Максим Едрышов.

Кроме того, отметил автоэксперт, не лишним будет проверить состояние аккумулятора.

«При жаре самая большая нагрузка идет на систему охлаждения. Естественно, проверить, работает ли кондиционер для того, чтобы поездки были комфортными. Если летние температуры будут достаточно большими, то важно, чтобы аккумулятор тоже был в норме, так как на него влияет не очень хорошо не только холод, но и жара», — уточнил собеседник агентства.

Автоэксперт,
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