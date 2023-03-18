Автоэксперт дал советы по подготовке машины к лету

«При жаре самая большая нагрузка идет на систему охлаждения. Естественно, проверить, работает ли кондиционер для того, чтобы поездки были комфортными. Если летние температуры будут достаточно большими, то важно, чтобы аккумулятор тоже был в норме, так как на него влияет не очень хорошо не только холод, но и жара», — уточнил собеседник агентства.