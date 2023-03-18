Названы автомобили с рекордной остаточной стоимостью

Эксперты выяснили, что лучшую остаточную стоимость имеют премиальные кроссоверы и внедорожники. Несмотря на то, что они изначально стоили очень дорого, цены на такие машины с пробегом стали еще выше.

Внедорожники всегда в цене

В условиях постоянного роста цен на авторынке в последнее время подержанную машину можно продать сегодня даже дороже, чем она была куплена несколько лет назад. Как показали результаты проведенного агентством "Автостат" исследования "Residual value - 2023", больше всего прибавляют в цене премиальные кроссоверы и внедорожники - остаточная стоимость таких автомобилей, купленных в 2019 году, может превышать их первоначальную цену вплоть до 40% и более. Стоит при этом отметить, что большинство премиальных SUV в нашей стране больше не производится или официально не поставляется на российский рынок.

По мнению генерального директора автомобильного маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, премиальные SUV лучше сохраняют остаточную стоимость из-за высокого спроса, а также дефицита новых автомобилей в премиум-сегменте.

"При этом можно сказать, что владельцы ликвидных премиальных внедорожников и кроссоверов не спешат их продавать в 2023 году по причине того, что стоимость новых машин этого класса значительно выше, чем сумма, полученная от реализации. К тому же в связи с веденными санкциями не все модели можно сейчас купить в России. Особенно это касается представителей немецкого автопрома - Mercedes-Benz, BMW, Audi и Porsche, которые традиционно являлись лидерами продаж на российском авторынке. Этим, а также высоким уровнем надежности и топовым техническим оснащением объясняется их повышенная ликвидность", - рассуждает эксперт.

Кроме того, директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков добавляет, что в 2020-2021 годах был сильный прирост в стоимости автомобилей (примерно 40%). Это произошло по нескольким причинам - скачки валюты, дефицит по новым автомобилям и рост цен на них. В текущих условиях подобного повышения стоимости на рынке автомобилей с пробегом нет. С учетом инфляции цена немного растет и немного падает - в зависимости от наличия той или иной модели на рынке. Поэтому автомобиль не является эффективным капиталовложением и никогда им не был. Исключение 2020-2021 годов не является правилом.

Лучшие из лучших

Итак, в очередном рейтинге самых ликвидных моделей среди автомобилей класса SUV-C лидером стал Audi Q3, чей индекс остаточной стоимости составил 121,5%. На втором месте в этой номинации остался BMW X2 (120,9%), а третье место занял Mercedes-Benz GLA (114,4%). Стоит также отметить, что по сравнению с прошлым годом топ-3 покинули Volvo XC40 и Jeep Compass.

Как говорит Николай Баскаков, во многом это связано с разницей в силе бренда, которая у немецкой тройки очевидно выше по сравнению с Volvo и Jeep.

В сегменте SUV-D первое место по сохранности остаточной стоимости сохранил Mercedes-Benz G-класс, показавший рекордный рост цены среди всех представленных в исследовании моделей - 143,4%. На втором месте в этой номинации остается Porsche Macan, индекс остаточной стоимости которого составил 122,3%, а третий результат показал Lexus NX - 119,9%, вытеснив из тройки лидеров модель RX.

"С Lexus NX сложилось такая ситуация, что этих кроссоверов больше производили, и многие, кто хотел RX, приобретали NX, который был в наличии", - рассказал Денис Мигаль.

Среди премиальных кроссоверов и внедорожников Е-класса первое место по сохранности остаточной стоимости удерживает Porsche Cayenne, чей показатель составил 139,6%. "Серебро" досталось BMW X5 (133%), а "бронза" - Audi Q8 (131,4%).

Что касается F-класса, наилучший результат по сохранности остаточной стоимости показал Lexus LX (133,9%). Второе место занял Infiniti QX80 - 129,5%, а замыкает тройку лидеров BMW X7 - за три года эксплуатации эта модель сохраняет 126,2% от своей первоначальной цены. Таким образом, полноразмерные премиальные внедорожники лучше сохраняют остаточную стоимость, чем компактные кроссоверы премиум-класса, несмотря на то что изначально стоят гораздо дороже.

По мнению Дениса Мигаля, это обусловлено повышенным спросом, а также отсутствием альтернативных моделей и большого дефицита новинок в этом сегменте.