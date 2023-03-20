Какой может быть новая Mazda RX-8

В последнее время периодически появляется информация о том, что японская компания планирует возродить модель RX-8 с роторным двигателем. Мы решили представить, как может выглядеть такой автомобиль.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Купе RX-8 было впервые представлено в 2001 году на Североамериканском Международном автосалоне в виде концепта, а спустя 2 года началось серийное производство автомобиля. Модель пришла на смену купе RX-7, которое производилось с 1978 по 2002 годы, сменив за это время три поколения. RX-8 же пока имеет только одну генерацию, выпускавшуюся до 2012 года. С того времени неоднократно появлялись слухи о возможном преемнике, однако до сих пор никакой конкретики относительно этого автомобиля нет. Однако у нас есть возможность представить, как может выглядеть наследник «восьмёрки» в актуальном стиле компании.

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Одним из характерных элементов новых Мазд является крупная угловатая решётка радиатора, визуально совмещённая с фарами, и L-образные светодиодные элементы габаритных огней. В похожем стиле реализованы и вытянутые по горизонтали фонари, подобные ставятся на кроссоверы CX-60 и CX-90, сделанные на новой заднеприводной платформе. Представленный на рендерах автомобиль сохранил одну из главных «фишек» оригинальной RX-8 – четыре двери, две из которых открываются против хода. Также купе получило новое оформление задних стоек кузова, которое стилистически пересекается с ещё одним кроссовером компании – MX-30.

Рендер новой RX-8