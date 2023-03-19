Сайлентблок: что это, для чего нужен и когда менять

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ), который позволяет снизить уровень вибраций в салоне автомобиля и увеличить срок службы деталей.

Кроме того, РМШ в ходовой части отвечают за оптимальную траекторию перемещения колес, что напрямую влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения при резких маневрах.

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Сайлентблоки устанавливаются в рычагах передней и задней подвески, в узлах крепления амортизаторов, двигателя и компонентов трансмиссии.

Конструктивно сайлентблок состоит из двух металлических втулок, соединенных с проставкой из демпфирующего материала - резины или полиуретана. У обоих материалов есть достоинства и недостатки.

Резина

Классические сайлентблоки устанавливаются на автомобилях конвейерной сборки. Они недорого стоят, могут работать в больших амплитудах деформации и обеспечивать хорошую плавность хода.

Однако на шарнирах такого типа плохо сказываются холод, воздействие масел, топлива, антигололедные реагенты.

Полиуретан

Полиуретановые сайлентблоки применяются в гоночных автомобилях, где нужна большая управляемость. Если установить подобные жесткие шарниры на обычный автомобиль, то в экстремальных условиях сразу станет заметно, что машина стала отзывчивее и более легко управляется.

Полиуретан намного устойчивее резины, поэтому повышается ресурс использования и степень допустимой вибронагрузки таких сайлентблоков. Они не боятся ударов, перепадов температур и химикатов.

При этом водителю придется смириться с увеличившейся жесткостью подвески. Особенно она станет заметна при минусовых температурах. Вдобавок полиуретановые шарниры всегда стоят дороже резиновых.

Ресурс сайлентблоков

Считается, что средний срок эксплуатации сайлентблоков ходовой части рассчитан на 100 тысяч км. Но с учетом российской погоды и дорог проверять состояние шарниров требуется уже при пробеге в 50 тыс км. Цифра может быть еще меньше, если машина используется в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как сохранить сайлентблоки

Необходим умеренный, нейтральный стиль вождения. Для шарниров вредна как быстрая езда по ямам, так и чересчур осторожное передвижение, поскольку деталям приходится работать в узком диапазоне амплитуд, и они теряют эластичность.

Установка полиуретановых сайлентблоков без внешней обоймы в рычаги подвески из мягкого алюминия может привести к тому, что шарнир просто выбьет из посадочного места при сильной ударной нагрузке.

Кроме того, надо следить, чтоб агрессивные жидкости (топливо, реагенты и т.д.) не повредили резиновую проставку, правильно монтировать сайлентблоки, чтобы нагрузка распределялась равномерно по рабочей поверхности. Негативно влияет на шарнир и затяжка болтов крепления подвески на автомобиле, находящемся на подъемнике

Как определить необходимость замены

Вышедшие из строя или старые сайлентблоки надо менять. Иначе шарнир деформирует посадочное место и придется менять рычаг подвески, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и т.д. Вдобавок использовавший свой ресурс РМШ значительно ухудшает управляемость автомобилем.

Если сайлентблоки ходовой части отслужили свое, то автомобиль будет крениться при движении по прямой и при торможении, усилятся вибрации, начнутся скрипы и стуки в подвеске.