Названы слабые места китайских машин с пробегом

В то время как китайские автомобили заполоняют шоу-румы российских дилеров, на вторичном рынке их выбор по-прежнему невелик. К тому же в основном это модели, которые уже сняты с производства, а значит, покупать их нужно с большой осторожностью.

Фото: Пресс-служба Lifan Пресс-служба Lifan

По цене "Жигулей"

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Эксперты "Авито Авто" назвали модели китайских автомобилей, которые чаще всего продаются на вторичном рынке. Так, больше всего в январе-феврале 2023 года было выставлено на продажу кроссоверов Chery Tiggo (T11), чья средняя цена составила 369 тыс. рублей. На втором месте оказался седан Lifan Solano со средней стоимостью в 280 тыс. рублей. Третью позицию занял седан Chery Amulet - его средний ценник равен 105 тыс. рублей.

Замыкают пятерку наиболее массовых китайских автомобилей с пробегом седаны Geely Emgrand EC7 (360 тыс. руб.) и Lifan X60 (550 тыс. руб.). Также в Топ-10 вошли Geely MK (185 тыс. руб.), Great Wall Hover H3 (649 тыс. руб.) и H5 (675 тыс. руб.), Lifan Breez (130 тыс. руб.) и Smily (220 тыс. руб.). Стоит отметить, что наиболее массовыми "китайцами" на вторичном авторынке являются преимущественно седаны, которые автопроизводители из Поднебесной уже давно не поставляют в нашу страну, сосредоточившись на более дорогих кроссоверах и внедорожниках.

По словам директора "Авилон. Автомобили с пробегом" Николая Баскакова, перечисленные седаны китайских брендов предложены на рынке автомобилей с пробегом по крайне доступной цене. И именно этот фактор влияет на высокий спрос на данные модели, несмотря на то что они давно сняты с производства. Как правило, автомобили с пробегом до 1 миллиона старше 10 лет, следовательно, имеют большой пробег - выше 150 тыс. км и несколько владельцев. Поэтому не рекомендуется приобретать возрастной китайский автомобиль - в качестве альтернативы на рынке доступны подержанные "Лады" по такой же стоимости, при этом на них легко найти запчасти для ремонта.

В свою очередь, исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов отмечает, что если сравнивать с иномарками, то китайский автомобиль будет значительно моложе европейского аналога за те же деньги. К примеру, автомобиль Lifan Solano 2012 года можно приобрести за 280 тыс. рублей. За аналогичную стоимость можно купить Mercedes-Benz E-Class только конца 1990-х годов, а также Volkswagen Passat 2000 года. Схожая тенденция и с японскими и корейскими автомобилями: за эту же цену можно найти Mitsubishi Lancer или Hyundai Accent только 2005-2006 годов.

"Если для потенциального потребителя важна "свежесть" машины и меньший пробег, стоит обратить внимание на китайские автомобили. К тому же китайские машины тех лет конструктивно схожи со старыми "японцами" и "корейцами". Так, для седанов Lifan подходят некоторые запасные части Toyota Corolla. А Chery Tiggo (T11) является "клоном" RAV4 второго поколения, выпускавшегося с 2000 по 2006 годы", - констатирует эксперт.

Средний возраст китайских авто с пробегом в нашей стране составляет примерно 3-6 лет, говорит директор по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов. В это же время на российском рынке отмечается дефицит европейских автомобилей аналогичного возраста. Кроме того, их пробег гораздо выше, соответственно, сервисное обслуживание потребуется чаще.

Издержки прошлого

Между тем, предложение "китайцев" на вторичном авторынке практически полностью повторяет структуру их парка в нашей стране. Так, самой массовой моделью из Поднебесной на российских дорогах является кроссовер Chery Tiggo - на середину 2022 года числилось 56,5 тыс. таких машин, гласят данные агентства "Автостат". На втором месте по количеству автомобилей в России идет Lifan X60 (53,9 тыс. шт.), на третьем - Great Wall Hover H3 (51,7 тыс. шт.). Далее следует седан Lifan Solano (51 тыс. шт.), а замыкает топ-5 рамный внедорожник Great Wall Hover H5 с результатом в 35,3 тыс. единиц. Стоит отметить, что все эти модели уже сняты с производства, а актуальные автомобили из Поднебесной в рейтинге отсутствуют.

Как считает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, благодаря широкой сети дилерских центров, а также отсутствию дефицита запчастей, покупка китайских машин, снятых с производства, не чревата дополнительными рисками. Единственная проблема китайских автомобилей, выпущенных в 2008-2016 годах, - это коррозия. Однако большинство владельцев, изначально зная о таком "слабом" месте китайского автопрома, обрабатывали свои машины дополнительным антикоррозийным покрытием, а дальше старались поддерживать их состояние. Поэтому при выборе китайского авто на вторичном рынке стоит обратить внимание на его пробег, количество владельцев. Если собственник был один, скорее всего, техническое состояние машины будет хорошим, так как владелец определенно правильно ее эксплуатировал и вовремя обслуживал.

"Дефицит запчастей для китайских авто с пробегом - скорее, миф. Конечно, кузовные запчасти на такие автомобили будет найти тяжеловато. Однако с расходниками проблем нет. Отчасти это вызвано тем, что китайские машины тех лет во многом заимствовали технические решения автомобилей из Японии и Кореи. Поэтому такие детали взаимозаменяемы. Тем не менее, старые китайские автомобили действительно могут иметь проблемы с надежностью и адаптацией для рынка России.