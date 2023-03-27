Секреты успешной продажи автомобиля: что нужно знать перед написанием объявления

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью продать свой автомобиль. Мы расскажем вам, как сделать это наиболее просто, правильно и юридически грамотно, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.

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Первым делом стоит подготовить автомобиль к продаже. Тут есть некоторые нюансы, которые нужно просто знать, потому что изменить их не получится. Один из них заключается в том, что покупатель скорее выберет ухоженный автомобиль с техническими проблемами, чем технически исправный, но с плохим внешним видом. Это простая психология, которую очень хорошо изучили так называемые "перекупы", которые всегда делают предпродажную подготовку.

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Подготовка кузова и салона

Итак, сначала необходимо очистить салон от всех лишних вещей и оставить только необходимое до полной продажи автомобиля, например, зарядку для телефона. После этого находим не самый дорогой детейлинг и делаем простую базовую химчистку салона и багажника, если последнее требуется. Если салон кожаный и есть заметные протертости, лучше подкрасить эти места, это не дорого. Мыть подкапотное пространство или нет – решать вам, но потенциальный покупатель может подумать, что вы помыли подкапотное пространство, чтобы скрыть течи масла или других жидкостей. Но здесь все зависит от самого покупателя, так что решайте самостоятельно. Мы рекомендуем сфотографировать двигатель при ярком свете (или со вспышкой) с разных ракурсов, а потом уже помыть подкапотное пространства. Это придаст свежести вашему автомобилю.

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После этого необходимо произвести легкую полировку кузова, чтобы придать ему более свежий вид. На фото ниже представлен десятилетний автомобиль с пробегом более 100 000 км после полировки кузова в качестве примера.

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Если какие-то детали поцарапаны, лучше произвести локальную покраску, а не окрас целой детали. Во-первых, это гораздо дешевле, а во-вторых, не будет целой окрашенной детали, к которой могут придраться.

Техническая подготовка

Что касается технического состояния, то конечно же автомобили без неисправностей ценятся выше. А значит нужно озаботиться тем, чтобы все базовые функции, вроде омывателей фар, дворников и поворотников работали исправно. Помимо этого проследите, чтобы аккумулятор хорошо себя чувствовал и не подвел в момент продажи. А вот менять масло и прочие технические жидкости нет никакого смысла, вы просто потратите деньги на ветер и никак это не окупите. Ответственный покупатель все равно после покупки авто повезет его на техобслуживание и ваше свежее масло сольют в канализацию.

Как фотографировать для продажи

После того, как вы приведете автомобиль небольшими вложениями в исправное техническое и визуальное состояние, пора переходить к фотографиям. В целом, фотографировать можно везде, но лучше если это будет поземная парковка, если авто хранится там, или приятная локация в солнечный день. Опять же, на красивых фотографиях остановится гораздо больше потенциальных покупателей, чем на темных некрасивых с грязной машиной. А вот ретушировать фотографии на предмет устранения изъянов авто крайне не рекомендуется, потому что, когда покупатель приедет на осмотр и поймет, что фотографиями его пытались ввести в заблуждение, его интерес резко упадет и он будет думать, что вся ваша машина – фальшивка, даже если она в хорошем состоянии. Главное - не скупитесь на фотографии, чем больше информации покупатели получат через них, тем проще пройдет весь процесс.

Самостоятельная продажа через сайты

При составлении объявления на сайте по продаже честно заполняйте все графы, не уменьшайте количество владельцев в ПТС и т. п. Опять же, сегодня очень легко проверить все эти данные прямо на сайтах продажи/покупки авто, и, если вы обманете в мелочах, количество заинтересованных вашим объявлением резко снизится. Поэтому указывайте только настоящие параметры.

В самом теле объявления укажите все доработки, которые производились с автомобилем, это может увеличить его стоимость. Если производились серьезные ремонты, вроде переборки двигателя или коробки, также следует указать это, потому что это положительно скажется на стоимости вашего автомобиля. Также следует указать наличие чиптюнинга, если он имеется.

Постарайтесь написать развернутое сообщение с максимальным количеством ответов на популярные вопросы, это не только расположит и заинтересует потенциального покупателя, но и сэкономит вам много времени на разговоры по телефону.

Продажа через автосалоны

Если же вы решите продавать автомобиль через автосалон, то стоит максимально внимательно отнестись к составлению договора между вами и салоном. Дело в том, что многие салоны просят оплату своих услуг, даже если автомобиль не был продан. И если через месяц вы захотите забрать авто и продавать самостоятельно, вам не отдадут его без оплаты крупной суммы за «хранение авто».

Таких "помощников" следует избегать, потому что как показывает практика, именно в салонах, которые берут деньги за то, что автомобиль просто стоит у них, хуже всего идут продажи, потому что брать деньги за воздух, уже одна из статей их дохода. Также в договоре должны быть установлены суммы продажи, максимально возможного торга и указан процент комиссии автосалона за услуги. Если этого не будет указано, потом вам могут заломить любой процент и вам придется идти в суд.

РИА Новости

Не забудьте сфотографировать пробег и указать его в договоре, иначе в какой-то момент вы рискуете увидеть, как ваш автомобиль подъехал к продуктовому магазину и из него вышел незнакомый человек. Ставить машину в салон имеет смысл только в том случае, если вы уже купили новую и совершенно не хотите возиться со старой. В противном случае лучше заниматься этим самостоятельно, так как комиссию автосалона вы оставите себе и точно будете знать, что ваше ТС стоит под окнами и на нем не ездят сотрудники автосалона.

Показ автомобиля покупателю

При осмотре вашего автомобиля потенциальным покупателем внимательно следите, чтобы машину случайно не поцарапали в процессе проверки. Любые манипуляции с вашим автомобилем должны происходить под вашим присмотром и с вашего разрешения. Любители снимать обивку должны сперва спросить у вас, а вы должны убедиться, что человек может это делать профессионально и вернет все на место. Такие манипуляции лучше производить в сервисе, а за них должен заплатить покупатель.

ТАСС

Если попросят прокатиться на автомобиле для проверки, то помните, что передавая руль незнакомому человеку, вы рискуете, потому что он может повредить машину или попасть в ДТП, и отвечать за это придется вам. Лучше посадить просящего на пассажирское кресло и просто покатать его по разным типам покрытия и в разных режимах движения, но не передавать руль.

Оформление сделки

После того, как найден покупатель, необходимо оформить передачу собственности, подписав договор купли-продажи. Бланк рекомендуется получить с того же сайта, через который была продана машина, например, www.auto.ru предлагает простой и понятный шаблон для заполнения.

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