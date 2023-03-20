Эксперт: система автоматических штрафов для водителей без ОСАГО требует доработки

Российский союз автостраховщиков совместно с МВД подготовил систему, которая будет автоматически вычислять и штрафовать автовладельцев без ОСАГО, однако главред журнала "За рулем" Максим Кадаков считает, что она требует доработки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

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По его словам, несмотря на заявления о корректной работе баз данных РСА и ГИБДД, важно, чтобы все данные при покупке ОСАГО вносились в соответствующие базы корректно и чтобы система правильно искала нужную информацию по номеру автомобиля, когда тот проезжает под камерами.

Кадаков указал на то, что уже в сам проект заложены возможные ошибки системы. При этом каждый штраф, как планируется, будет необходимо оспаривать по отдельности. В итоге может получиться ситуация, когда водитель вынужден заниматься бюрократией, несмотря на наличие у него полиса.

"Я считаю, что при несправедливом вынесении штрафа должна действовать четкая система компенсаций. Штраф миллион рублей для страховой, <...> если страховая неверно внесла данные в базу. Неустойка в пользу водителя в размере стоимости полиса ОСАГО. <...> Или бесплатный полис на последующие периоды за каждый несправедливый штраф", – отметил автоэксперт.

По его словам, обычно законодатели ограничиваются указанием в КоАП ответственности для водителей, однако в этом случае важно также закрепить ответственность страховых компаний.

Подводя итог, Кадаков обратил внимание и на другую проблему. Дело в том, что нередки случаи, когда страховые компании просто отказываются продавать владельцам машин и мотоциклов ОСАГО. В таком случае может возникнуть парадоксальная ситуация, когда водителя штрафуют, но получить полис он не может.