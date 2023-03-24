Какой тюнинг авто нельзя узаконить

Руководитель группы продаж запчастей и аксессуаров «Фольксваген Груп Рус» Илья Назаров рассказал Autonews, какие виды тюнинга невозможно зарегистрировать в ГИБДД в 2023 году.

Фото: АвтоКод АвтоКод

К ним относится зеркальная тонировка и тонировка лобового и боковых стекол сверх разрешенной нормы – они должны пропускать как минимум 70% света.

Кроме того, на лобовом и боковых стеклах запрещается устанавливать различные шторки, сеточки и прочие элементы, ограничивающие видимость.

самостоятельно установленную оптику – светодиодные и ксеноновые фары;

проблесковые маячки с сиреной;

нестандартную светотехнику;

защитные пленки и накладки на оптику;

cамодельные фаркопы. Не получится узаконить: