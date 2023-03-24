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1 час назад

Россиянам рассказали, какой тюнинг авто нельзя узаконить

АвтоКод

Руководитель группы продаж запчастей и аксессуаров «Фольксваген Груп Рус» Илья Назаров рассказал Autonews, какие виды тюнинга невозможно зарегистрировать в ГИБДД в 2023 году.

Какой тюнинг авто нельзя узаконить
Фото: АвтоКодАвтоКод

К ним относится зеркальная тонировка и тонировка лобового и боковых стекол сверх разрешенной нормы – они должны пропускать как минимум 70% света.

Кроме того, на лобовом и боковых стеклах запрещается устанавливать различные шторки, сеточки и прочие элементы, ограничивающие видимость.

Не получится узаконить:
  • самостоятельно установленную оптику – светодиодные и ксеноновые фары;
  • проблесковые маячки с сиреной;
  • нестандартную светотехнику;
  • защитные пленки и накладки на оптику;
  • cамодельные фаркопы.

Кроме того, запрещено самостоятельно переделывать автомобиль из грузового в легковой, вмешиваться в элементы кузова – расширять или удлинять бамперы, устанавливать на крыши самодельные багажники, лестницы и крепления для грузов.

Автоэксперт,Volkswagen,Илья Назаров,ГИБДД,
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