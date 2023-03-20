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42 минуты назад

Какой тюнинг автомобилей нельзя зарегистрировать в России в 2023 году

Car.ru

Некоторые виды тюнинга автомобилей в России должны проходить процедуру регистрации. Не все модернизации можно узаконить в ГИБДД в 2023 году.

Какой тюнинг автомобилей нельзя зарегистрировать в России в 2023 году
Фото: Car.ruCar.ru

Многие автомобилисты в России модернизируют транспортные средства с целью улучшения технических показателей или внешнего вида. Одни сразу отправляются в ГИБДД, чтобы узаконить внесенные изменения, а другие просто продолжают эксплуатировать технику. Последний вариант не соответствует правилам дорожного движения.

Автолюбители, которые желают выделяться в общем потоке, могут получить наказание за тюнингованные транспортные средства. Самая мягкая мера - штраф. Не все доработки автомобилей можно официально зарегистрировать в ГИБДД, так как они не разрешены в стране. Есть и такие виды преобразований, которые не нужно регистрировать.

Эксперты напомнили, что без регистрации нельзя поменять размеры кузова транспорта. Кроме того, нельзя удлинить бампер. Самодельные багажные боксы для крыши машины тоже запрещены для эксплуатации. Нельзя устанавливать на крышу транспорта лестницы и фаркопы. Когда владелец автомобиля желает провести доработку кузова, он должен сначала заказать специализированную экспертизу. После этого идет обязательная регистрация внесенных изменений.

Тонировка стекол с нарушением требований по пропускаемости света - нарушение, за которое можно получить наказание. Официально зарегистрировать такой вид тюнинга в ГИБДД нельзя. Все нормы строго установлены для авторынка России.

Запрещено ставить самостоятельно изготовленные фаркопы, пленку на оптику и прямоточные глушители. Кроме того, нельзя использовать оптику с ксеноном. Сирена в автомобиле - явное нарушение ПДД. За такое нарушение можно не только получить штраф, но и лишиться регистрации.

Автоэксперт,ГИБДД,
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