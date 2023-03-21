Эксперт рассказал, как избавиться от коррозии на автомобиле после зимы

"Необходимо помнить, что не все детали, пострадавшие от коррозии, подлежат замене. Например, если повреждено менее 30%, деталь можно отремонтировать", — сказал Савченко.

Он отметил, что для предупреждения образования ржавчины есть разные средства — от нанесения на автомобиль средств допзащиты до антикоррозионной обработки. Савченко подчеркнул, что коррозия часто возникает на арках, капоте и вокруг лобового стекла, так как эти участки постоянно подвержены механическим повреждениям. Владельцы отечественных автомобилей часто обрабатывают днище, чтобы избежать коррозии, добавил автоэксперт.