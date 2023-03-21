Эксперт рассказал, как избавиться от коррозии на автомобиле после зимы

Руководитель маркетплейса автозапчастей и аксессуаров ПЭК: MALL Кирилл Савченко рассказал газете "Известия", как избежать коррозии на автомобиле после зимы.
"Необходимо помнить, что не все детали, пострадавшие от коррозии, подлежат замене. Например, если повреждено менее 30%, деталь можно отремонтировать", — сказал Савченко.
Он отметил, что для предупреждения образования ржавчины есть разные средства — от нанесения на автомобиль средств допзащиты до антикоррозионной обработки. Савченко подчеркнул, что коррозия часто возникает на арках, капоте и вокруг лобового стекла, так как эти участки постоянно подвержены механическим повреждениям. Владельцы отечественных автомобилей часто обрабатывают днище, чтобы избежать коррозии, добавил автоэксперт.
Ранее автомеханик Сергей Шабунин отмечал, что весной важно отполировать фары и обработать кузов машины жидким стеклом.