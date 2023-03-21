За что начислят штрафные баллы на экзамене в ГИБДД

Вождение теперь проверяют сразу в условиях города, без прохождения площадки.

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«Объединение площадки с городом исключает натаскивание кандидата в водители на определенные виды упражнений на закрытой площадке», – ГИБДД.

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В России около двух лет назад сменили схему сдачи экзамена при получении водительского удостоверения. Теперь при вождении не надо будет выполнять упражнения на площадке. Экзамен за рулем начинается сразу в условиях города. Конечно, после успешного прохождения теоретического экзамена.

Теорию тоже планировали сменить. Но этот вопрос оказался сложнее и требует доработки. А значит, пока остается прежним. При текущей схеме сдачи экзамена все еще полезны сервисы, эмулирующие экзамен. Например, МегаПДД, где интерфейс практически копирует реальный экзамен. Регулярное прохождение таких тренажеров существенно повышает шансы на успех в теории.

Сколько надо нарушений для провала вождения в ГИБДД?

Все зависит от тяжести нарушения. Всего для провала надо набрать 5 баллов. В списке нарушений есть грубые, которые приводят к мгновенному завершению экзамена. А есть те, за которые начисляют 1,2 или 3 балла.

остановка двигателя,

неуверенное управление (отсутствие плавности движения),

неправильная оценка ситуации,

несвоевременное включение поворотников,

резкие старты с пробуксовкой,

движение с малой скоростью. В списке мелких ошибок, за которые начислят 1 балл, находятся:

По 2 балла будут начислять за:

игнорирование зеркал заднего вида,

невыполнение правил преимущества движения,

откат при начале движения,

сигнал и свет в неподходящих условиях,

медленная езда с помехой для других водителей,

неправильное расположение автомобиля на дороге,

невыполнение требований разметки. резкое торможение без необходимости,

нарушение правил использования «аварийки» и знака,

неправильная перевозка пассажиров,

отказ от снижения скорости и остановки в случаях, когда это было нужно,

игнорирование условий на дороге при выборе скорости движения,

игнорирование поворотников,

нарушение правил остановки и стоянки,

выезд на перекресток во время затора. Есть еще более серьезные нарушения, за которые инспектор начислит сразу 3 штрафных балла:

Но существуют нарушения, когда считать баллы больше не придется. Если их допустить, то экзамен по вождение завершается провалом мгновенно.

Какие нарушения приводят к провалу экзамена по вождению в ГИБДД?

трехкратное включение задней при развороте и парковке,

игнорирование задач экзаменатора,

использование телефона и подсказок,

нарушения опережения на пешеходном переходе,

превышение скорости,

нарушение при проезде ж/д переезда,

нарушения при повороте, развороте, обгоне и движении задним ходом,

пересечение стоп-линии,

проезд на запрещающий сигнал,

игнорирование знаков приоритета,

выезд на встречные трамвайные пути,

непропуск пешехода и ТС с преимуществом,

наезд на бордюр,

непристегнутый ремень,

вмешательство экзаменатора в управление. Знать о нарушениях выше нужно, чтобы избегать начисления баллов. Но в случае с перечисленными ниже причинами отказа в выдаче водительского удостоверения даже считать не нужно. Любое из указанных ниже нарушений приведет к необходимости пересдачи сразу. В списке критических нарушений ПДД следующие пункты: