Данные о росте цен на запчасти предоставил Российский союз автостраховщиков, а увеличение числа контрафактных деталей заметили в автосервисах. Business FM узнала, на чем можно и нельзя экономить автовладельцам.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС Алексей Филиппов/ТАСС

Автозапчасти за последний год подорожали почти на 20%. Это данные Российского союза автостраховщиков. В то же время опрошенные Business FM автосервисы отмечают небольшой рост контрафактных деталей. Какова ситуация на рынке запчастей и цены на них?

Видео дня

Рынок автозапчастей, как и прогнозировали эксперты, ушел от острого дефицита, хотя бы в массовом бюджетном сегменте, и показывает даже рост ассортимента. Вместе с тем, все чаще встречается контрафакт. Приходится даже издавать методички для сотрудников, как отличать подделку, рассказывает замдиректора по продаже автозапчастей сети магазинов Auto3N Алексей Черненко:

«У нас просто все поставщики проверенные. Мы уже давно с ними работаем. Зачастую была доля контрафакта высокая в оригинальном сегменте — там встречалось, конечно, все. Мы отключили данного поставщика. Запрос по оригиналу как-то больше снизился, перешел в долю реплики больше. У нас в принципе существует процедура приемки, которая направлена на выявление контрафакта. Мы предполагали, что с ростом параллельного импорта, возможно, мы столкнемся с этой проблемой, разработали обучающий материал для наших сотрудников, который как раз таки позволяет распознать контрафакт».

Параллельный импорт и китайцы сделали свое дело — долго без деталей российские автосервисы не сидели. О росте числа предложений по продаже запчастей на своих площадках заявили в «Авито» и «Яндекс.Маркете», на разных позициях — от 20 до 50%, пишет «Коммерсантъ».

В «Авито» отмечают, что «появилось более миллиона новых уникальных запчастей и аксессуаров». Лидирует бюджетный сегмент — детали для Lada, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen. Чаще всего обращают внимание на аккумуляторы, ремни ГРМ, зеркала, фары, фильтры, амортизаторы, пороги и арки. Здесь следует различать, где надо обязательно брать оригиналы, а где можно сэкономить на репликах, при этом есть шанс нарваться на контрафакт, делится технический директор дилера «ВольвоМ1» Илья Корсунский:

«Периодически сталкиваемся с такими вещами, действительно. Если взять в руки оригинальную запчасть и контрафактную, то, в принципе, внешне различия есть. Элементы двигателя, например, ремень ГРМ — ни в коем случае, только оригинал, однозначно. Что касается расходных материалов — фильтр салона, воздушный фильтр двигателя — то здесь можно смело приобретать альтернативные позиции. Мы везем запчасти сами, в частности, у нас используется часто производитель Gepard. В большинстве случаев мы находим альтернативную позицию именно этого производителя. В течение двух месяцев можно будет привезти практически любую оригинальную запчасть».

При этом средние цены на детали ползут вверх, пусть и не так драматично, как ожидалось — отскок с прошлого лета все же состоялся. По данным Российского союза автостраховщиков, март к марту средняя стоимость выросла почти на 20%. Только нужно понимать, что статистика эта несколько лукавая, отмечает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

«Эта организация собирает данные для формирования ценовых справочников по ОСАГО. Они собирают данные, в первую очередь, не об оригинальных запчастях, а обо всех аналогах, которые есть. Многие из этих аналогов в качестве страны происхождения имеют Китай. Цены оригинальных запчастей, поставки которых по официальным данным прекращены, могут быть намного выше. Это усредненный показатель, который утешит владельцев старых автомобилей, готовых поставить аналогичные запчасти, но не переплачивать. Но не повлияет на жизнь машин, купленных в последние 3-5 лет, особенно, дорогих европейских и японских марок».