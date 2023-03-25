ТОП-10 самых известных автомобилей из мира кино

Трудно представить себе хорошее кино без выразительного главного героя. Но порой, особенно спустя какое-то время, трудно представить себе этого героя без автомобиля, на котором он гонял. Давайте вспомним десяток самых известных автомобилей из мира кино и героев, которым они принадлежали!

Aston Martin и Джеймс Бонд

Марка Aston Martin заняла свое место в кинофраншизе о непобедимом секретном агенте британских спецслужб Джемсе Бонде очень давно. Еще молодой Шон Коннери в 30-летнем возрасте гонял на Aston Martin DB5 в картине «Голдфингер». Тогда этот автомобиль был оснащен всевозможным оружием и являлся главным спутником киногероя. Позже автомобиль DB5 вновь вернулся на экраны, но уже в паре с Дениелом Крейгом.

Кадр из фильма "Координаты Скайфолл"

Сегодня таким автомобилем владеет Стивен Спилберг, а оригинальный DB5 из фильма, после Шона Коннери в 2020 году, выставили на аукцион. Говорят, после принятия решения о продаже, с автомобиля демонтировали все игрушки в виде оружия и привели его в оригинальный вид.

DeLorean DMC-12 и Доктор Браун

Фантастическая машина времени, о которой мечтал каждый мальчишка, была построена на базе DeLorean DMC-12. Это уже не фантастический автомобиль, а абсолютно реальный экземпляр, который выпускался с 1981 по 1983 года. На вопрос, почему именно DeLorean DMC-12, доктор Эммет Браун ответил: «Если ты делаешь машину времени из автомобиля, то почему бы ей не выглядеть стильной … нержавеющая сталь кузова благотворно сказывается на завихрениях потока времени».

Кадр из фильма "Назад в будущее"

Для прыжка во времени автомобилю необходимо было разгоняться до 142 км/ч: огромная скорость по тем временам. Сам автомобиль, кстати, максимально разгонялся до 170 км/ч. Стоит отметить, что популярность машина приобрела после выхода фильма, а во время выпуска модель преследовала огромная куча проблем, среди которых и низкое качество сборки, что привело к банкротству компании. Всего было выпущено около 9000 автомобилей DeLorean DMC-12.

Shelby «Eleanor» GT500 из «Угнать за 60 секунд»

«Элеанор», она же Shelby GT500 – легенда из фильма «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем в главной роли. «Мемфис Рейнс – о вас ходят легенды. Вы уехали и количество угонов снизилось на 47%»

Кадр из фильма "Угнать за 60 секунд"

Автомобиль был в центре внимания всей второй части фильма, в которой герой Кейджа выполнял невероятные трюки с полетом над мостом и уходом от полицейского вертолета. Также герой называет этот автомобиль единорогом из-за того, что ему никак не удавалось угнать его, сколько бы он ни пытался.

Кадр из фильма "угнать за 60 секунд"

Автомобиль был спроектирован специально для фильма, поэтому купить точно такой же в магазине было нельзя. Но огромная армия фанатов строила копии в каждом уголке планеты, в каждом гараже.

Кадр из фильма "Угнать за 60 секунд"

Говорят, оригинальный автомобиль из фильма достался Николасу Кейджу. Совсем недавно такой же, производства Fusion Motor Company, выставляли на продажу более чем за один миллион долларов. Стоимость обусловлена тем, что эта компания единственная во всем мире имеет официальную лицензию на производство подобный авто.

Dodge Charger и Доминик Торетто

Трудно представить более брутального и харизматичного героя, чем Доминик Торетто, роль которого исполнил Вин Дизель в популярнейшей франшизе «Форсаж». А брутальности герою добавляет то, что во всех фильмах франшизы он передвигается исключительно на американской двухдверной классике преимущественно 70-х годов выпуска. Самый узнаваемый автомобиль из этого фильма — это, конечно же, Dodge Charger R/T 1970, который нам показали еще в самом первом фильме.

Кадр из фильма "Форсаж"

Даже у заводского «чарджера» 70-х было около 385 л.с., а с доработками количество лошадей легко приближалось к тысяче. Объем мотора, кстати, составлял 7,2 литра, что по сегодняшним меркам настоящее безумие: даже у современных спорткаров двигателя в среднем от 4 до 6 литров.

Кадр из фильма "Форсаж"

Стоимость такого автомобиля в России без доработок на сегодняшний день более 10 миллионов рублей.

K.I.T.T. из сериала «Рыцарь дорог»

Сериал получил большую популярность в 80-е и 90-е года благодаря интересной истории про полицейского Майкла Найта приправленной невероятным по тем временам автомобилем с искусственным интеллектом, который мог вести беседу, анализировать происходящее и понимал, что такое добро и зло. Автомобиль был покрыт секретным составом, который не могла пробить ни одна пуля, ну а про техническое оснащение и говорить не приходится: открыть замок, посадить вертолет или перепрыгнуть через препятствие – не вопрос, просто нажми на нужную кнопку.

Кадр из сериала "Рыцарь дорог"

Машины для сериала строили на базе серийного Pontiac Trans AM 1982. Для съемок автомобиль полностью перебрали как внутри, так и снаружи, получив более агрессивную переднюю часть. Как и с предыдущими кино-тачками, у этой тоже много копий по всему миру, а в штатах можно даже заказать готовый «боди-кит» для самостоятельной переделки авто. А ведь до выхода готового набора «сделай сам», фанаты самостоятельно воссоздавали внешность автомобиля тяжким ручным трудом, буквально вытачивая каждую деталь на заказ. Сегодня этот автомобиль в стандартном обвесе купить можно, но их осталось немного.

Chevrolet Camaro из «Трансформеров», он же Bumblebee

Первые трансформеры вышли в прокат в 2007 году и собрали огромную кассу. Главный герой школьник Сэм Уитвики получает от отца старенький Chevrolet Camaro, который позже скопирует внешность современного кузова, так как это на самом деле робот-автобот с далекой планеты Кибертрон.

Кадр из фильма "Трансформеры"

По сути, автомобиль является одним из главных героев, так как не только возит главного героя, но и периодически превращается в боевого робота, который сражается с другими злыми роботами и многократно спасает Сэма из различных передряг.

Этот автомобиль чуть проще найти или скопировать, а в 2017 году компания Chevrolet даже привозила Camaro «Bumblebee» в Россию и продавала его за сумму около 3,5 млн рублей. Разумеется, автомобили быстро раскупили. Но при желании можно без проблем сделать копию самостоятельно, так как здесь мало уникальных деталей.

BMW из фильма "Бумер"

Наверное, один из самых известный российских фильмов, в котором одну из главных ролей играет автомобиль BMW седьмой серии. Сама машина ничем не примечательна, но через нее, по сути, проходит весь сюжет . Этот фильм – типичный криминальный боевик, коих в 90-е и 2000-е в России было снято на столетие вперед. Но по какой-то причине именно он запомнился зрителю.

Кадр из фильма "Бумер"

Примечательно, что марка BMW в то время на парах лихих девяностых в России ассоциировалась с криминальной деятельностью, а потому представительство BMW в России отказалось спонсировать фильм, так как не хотела дополнительного усиления образа марки в стране. Но фильм все-равно состоялся и является одним из самых узнаваемых.

Форд Мустанг и Джон Уик

Джон Уик – бывший наемный убийца, который мстит за угнанную машину и убитую собаку. Автомобилем является Ford Mustang Mach 1 1969 года выпуска.

Кадр из фильма "Джон Уик"

Кстати, этот авто тоже можно было купить официально: американская компания Classic Recreations поулчила лицензию на восстановление и продажу копий из фильма. По желанию заказчика, мощность двигателя могли довести до 1000 л.с. Но главное, что при доработках не менялась автомобиля и исполнение салона. Стоимость базового авто Джона Уика начиналась от 169 000 долларов, но на сегодняшний день предложение уже не актуально.

Кадр из фильма "Джон Уик"

Данный автомобиль появляется в каждой последующей серии, и каждый раз Джон успешно разбивает его о неприятелей. Скорее всего, так будет и в четвертой части, которая выходит 23 марта 2023 года и будет показываться в России.

"Гран Торино" Клинта Иствуда

Гран Торино – культовый фильм Клинта Иствуда, сборы которого почти в десять раз превысили бюджет картины. Действие разворачивается вокруг жизни престарелого одинокого человека, бывшего ветерана войны, который живет с оружием на готове. И все было бы не плохо, если бы кто-то не решил угнать его любимый зеленый "Гран-Торино", на котором он даже не ездит.

Кадр из фильма "Гран Торино"

Полное название культовой модели - Ford Gran Torino Sport 63R 1972 года выпуска, он оснащался двигателем объемом 5,8 литра мощностью 248 лошадиных сил. Еще одна американская легенда, которая выпускалась в различных вариантах кузова, от седана до фастбэка.

Cadillac Miller-Meteor и "Охотники за привидениями"

Еще один узнаваемый автомобиль, который мы видели не только в фильмах, но и мультипликационном сериале «Охотники за привидениями». Легендарный авто имеет прототип в реальности, это Cadillac Miller-Meteor или ECTO1, который выпускался в пятидесятых годах в Америке для служб скорой помощи и нужде похоронных бюро.

Кадр из фильма "Охотники за привидениями"

Поговаривают, что создатели хита сначала хотели, чтобы автомобиль был черного цвета, но съемки преимущественно проходили в ночное время, и картинка получалась очень мрачная. Плюс съемки велись в 1983 году, а в ту эпоху камеры просто не умели так хорошо снимать ночью как сегодня, в итоге остановились на белом цвете, и это явно пошло на пользу.