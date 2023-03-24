Штрафы на дороге, о которых все забывают

О новых правилах ПДД и штрафах за их нарушения говорят обычно много и со смаком, но пока они войдут в привычку у водителей - кошелек может заметно похудеть. Сегодня мы собрали восемь относительно свежих штрафов, о которых мало кто помнит.

Фото: ТАСС ТАСС

Повышение штрафов за нарушение пересечения железнодорожных переездов

Видео дня

Согласно федеральному закону от 21 апреля 2021 года № 98-ФЗ, водителям, которые нарушают правила движения через железнодорожные переезды, грозят значительные штрафы. Ранее, при проезде через нерегулируемый железнодорожный переезд и приближении поезда в пределах видимости, водители получали штраф в размере 1 тыс. рублей, который можно было оплатить со скидкой 50%. Однако начиная с мая 2021 года, размер штрафов увеличился до 5 тыс. рублей, а скидки больше не предоставляются.

Наказания за поездки в нетрезвом виде

Новые изменения в законе сообщают, что водителей, которые находятся в нетрезвом состоянии и попадают в аварии, будут наказывать более строго, особенно если есть погибшие или тяжкие телесные повреждения. Водители, которые уже были наказаны за нарушения связанные с вождением в нетрезвом состоянии или отказом от медицинского осмотра, будут получать штрафы в размере от 200 до 300 тыс. рублей и могут быть приговорены к исправительным работам или лишению свободы на срок до двух лет. Если в результате прежних нарушений у водителя были жертвы, то он может получить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, лишение свободы на срок до трех лет или исправительные работы.

Штраф за отсутствие техосмотра

Автомобилистам, которые ездят на машинах без прохождения технического осмотра, грозит штраф в размере 2 тыс. рублей. Однако для обычных водителей-частников данный документ не требуется, если автомобиль старше четырех лет, и нужен только в случае перерегистрации. Если же продавать машину не планируется, то техосмотр не является обязательным документом. Кроме того, инспекторы ГИБДД не проверяют наличие данного документа, и система фиксации с помощью камер до сих пор не работает.

Штрафы за езду без прав сильно увеличились

Нарушители, лишенные водительских прав, иногда продолжают управлять автомобилем. Если такого водителя за рулем поймает ГИБДД, ему придется заплатить штраф. Ранее он составлял 30 тыс. рублей, однако после изменений в июле 2022 года он увеличился до 50-100 тыс. рублей. Также суд может назначить обязательные работы продолжительностью от 150 до 200 часов, однако это редкость.

Кроме того, согласно федеральному закону от 14.07.2022 № 258-ФЗ, в Уголовный кодекс была введена новая статья - ст. 264, прим. 3, ч. 1, которая устанавливает ответственность за управление автомобилем или другим механическим транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством. Это означает, что наказание будет применяться к водителям, которые уже дважды были пойманы на этом нарушении.

Согласно статье 264.3 УК часть 1, нарушители будут наказаны следующим образом: либо заплатят штраф от 150 до 250 тысяч рублей, либо выполнят обязательные работы в течение 360 часов, либо будут вынуждены выполнить принудительные работы в течение одного года, либо будут лишены свободы на срок до одного года. Если водитель, осужденный по этой статье, вновь был застукан за рулем без прав, то вступит в силу часть 2 статьи 264.3 УК, в соответствии с которой нарушители будут наказаны штрафом от 200 до 300 тысяч рублей, обязательными работами в течение 480 часов, принудительными работами в течение 2 лет или лишением свободы на срок до 2 лет. Кроме того, автомобиль может быть конфискован в качестве дополнительной меры.

Новые правила для нарушителей «островков безопасности»

Правила дорожного движения 1 марта 2023 года были дополнены понятием "островок направляющий" - это элемент инфраструктуры дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью или над ней, который облегчает разделение и слияние транспортных потоков. Также были уточнены статьи Кодекса об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать водителей за остановку на таких островках безопасности. Согласно части 1 статьи 12.19 КоАП, за нарушение правил остановки или стоянки на островке водителей будут штрафовать на 500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге нарушение правил остановки или стоянки на островке обойдется уже в 2,5 тысячи рублей согласно части 5 статьи 12.19 КоАП. Ранее неопределенные формулировки приводили к тому, что ситуации с проездом по островкам могли подпадать под разные статьи КоАП.

Правила проезда круговых перекрестков

Начиная с 1 марта 2023 года, правила проезда круговых перекрестков были дополнены. Ранее, если водитель въезжал на перекресток со знаком "Круговое движение", он должен был уступить дорогу тому, кто уже двигался по кругу, независимо от того, какие знаки были установлены перед въездом на перекресток. Теперь это правило применяется только тогда, когда въезд на перекресток осуществляется не с главной дороги.

Новые временные дорожные знаки

С 1 марта 2023 года временные дорожные знаки могут быть установлены не только на желтом фоне, но и на белом , если они расположены на переносных опорах. Соответственно, теперь временными дорожными знаками считаются не только знаки на желтом , но и на белом фоне, поэтому нужно быть внимательнее.

Новая секция на светофорах перед поворотом

В ПДД было внесено важное изменение, касающееся светофоров. Теперь водителям перед поворотами будет показываться новая (дополнительная) секция, которая представляет собой стрелку с человечком, мигающую белым цветом. Обычно она расположена под основными сигналами светофора.