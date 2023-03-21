Когда муж получит страховку за гибель жены в устроенном им ДТП

Гибель одного из супругов в автомобильной аварии может повлечь выплату страхового возмещения второму супругу, даже если он виновен в произошедшем дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает российское агентство правовой и судебной информации (РАСПИ) со ссылкой на кассационный суд общей юрисдикции.
Отмечается, что судьи должны разделять водителя-виновника и вдовца в гражданских правоотношениях со страховой компанией, несмотря на абсурдность возникшей ситуации.
«Кассация отменила апелляционное определение и направила дело на новое апелляционное рассмотрение, поскольку судом апелляционной инстанции не учтено, что в рамках рассматриваемых правоотношений супруг требовал страховую выплату не как лицо, чье имущество или здоровье повреждены в результате собственных неправомерных действий, а как супруг, имеющий право на страховую выплату в связи с наступившей смертью потерпевшей в соответствии с положениями закона», — говорится в обзоре судебной практики.
При этом кассационный суд отметил, что у страховщика могут возникнуть регрессные требования к получателю выплаты, если он ее все же получит.