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37 минут назад

Суд разъяснил, когда муж получит страховку за гибель жены в устроенном им ДТП

Газета.Ru

Гибель одного из супругов в автомобильной аварии может повлечь выплату страхового возмещения второму супругу, даже если он виновен в произошедшем дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает российское агентство правовой и судебной информации (РАСПИ) со ссылкой на кассационный суд общей юрисдикции.

Когда муж получит страховку за гибель жены в устроенном им ДТП
Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Отмечается, что судьи должны разделять водителя-виновника и вдовца в гражданских правоотношениях со страховой компанией, несмотря на абсурдность возникшей ситуации.

«Кассация отменила апелляционное определение и направила дело на новое апелляционное рассмотрение, поскольку судом апелляционной инстанции не учтено, что в рамках рассматриваемых правоотношений супруг требовал страховую выплату не как лицо, чье имущество или здоровье повреждены в результате собственных неправомерных действий, а как супруг, имеющий право на страховую выплату в связи с наступившей смертью потерпевшей в соответствии с положениями закона», — говорится в обзоре судебной практики.

При этом кассационный суд отметил, что у страховщика могут возникнуть регрессные требования к получателю выплаты, если он ее все же получит.

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