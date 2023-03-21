Когда муж получит страховку за гибель жены в устроенном им ДТП

«Кассация отменила апелляционное определение и направила дело на новое апелляционное рассмотрение, поскольку судом апелляционной инстанции не учтено, что в рамках рассматриваемых правоотношений супруг требовал страховую выплату не как лицо, чье имущество или здоровье повреждены в результате собственных неправомерных действий, а как супруг, имеющий право на страховую выплату в связи с наступившей смертью потерпевшей в соответствии с положениями закона», — говорится в обзоре судебной практики.