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1 час назад

Сосед водит со сломанной рукой – вот что он говорит инспекторам ГИБДД

За рулем

Интересная ситуация: ПДД запрещают садиться за руль нездоровому водителю. Но статьи, по которой можно было бы наказать человека в гипсе за рулем, не существует.

Почему ГИБДД не может наказать человека в гипсе за рулем
Фото: За рулемЗа рулем

Перелом: болезнь или нет?

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В пункте 2.7 Правил прописано, что водителю запрещается «управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

Являются ли перелом, растяжение или вывих конечности болезнью?

Если рассуждать здраво – да. Любой такой травме присваивается код по МКБ (Международной классификации болезней), пострадавшему открывают больничный.

А, значит, вождение в гипсе, даже при хорошем самочувствии, противоречит требованиям ПДД.

Почему же не могут оштрафовать?

Из-за юридической неточности – по большому счету в п. 2.7 ПДД содержится общая формулировка, которую можно трактовать достаточно широко. А статьи, которая предусматривала бы санкции за «болезненный» вид, не существует.

Более подробно медицинские ограничения и противопоказания для водителей перечислены в Постановлении Правительства РФ № 1604. Этот документ делит все болезненные состояния, при которых вождение противопоказано, на несколько групп:

психические расстройства и расстройства поведения (в том числе вызванные употреблением психоактивных веществ);

болезни нервной системы (эпилепсия);

болезни глаза (слепота обоих глаз, дальтонизм).

Как видим, о переломах нет ни слова.

Далее в Постановлении Правительства РФ № 1604 рассматриваются медицинские ограничения для различных категорий. Для категории В, это, например, «отсутствие обеих верхних конечностей или кистей или их деформация, значительно затрудняющая движение кистей». О переломах и вывихах речь не идет.

Пытаясь образумить обладателя «бриллиантовой руки», сотрудники ДПС могут обратить его внимание на перечисленные в документе показаниях к управлению ТС с автоматической трансмиссией.

Попрощаться с «механикой» водитель обязан, если кисти или стопы деформированы так, что их движение затруднено; если отсутствует конечность, кисть, стопа, пальцы или фаланги пальцев, а также при неподвижности в межфаланговых суставах.

Но прямо о переломах и в этом разделе тоже ничего не сказано, а инспектор не врач, чтобы быстро и точно оценить, насколько затруднена подвижность пальцев водителя (если не брать крайние случаи).

Садиться за руль или нет?

В какой степени травма будет мешать безопасно управлять автомобилем именно вам, зависит от характера перелома и его тяжести.

Если рука травмирована так, что ее не пришлось фиксировать неподвижно вдоль тела, а подвижность пальцев сохранена в полной мере, уверенно управлять машиной с автоматической коробкой, возможно, удастся.

Но о «механике» придется забыть – переключать скорости будет сложно.

Хотя мы советуем не рисковать и после любой травмы на время пересесть на пассажирское кресло. Управлять машиной со сломанной конечностью как минимум непривычно, а, значит, небезопасно.

И если произойдет серьезное ДТП, наличие травмы у водителя, скорее всего, будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Автоэксперт,ГИБДД,Правительство РФ,
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