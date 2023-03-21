1025 сил и разгон до сотни за 1,66 с: что за монстра Dodge сделала из Challanger

По непонятным большинству поклонников причинам, компания Dodge в этом году прощается со своими автомобилями серий Charger и Challenger, которые в следующем поколении будут уже электрическими и, скорее всего, называться тоже будут как-то иначе. Эти модели прошли сквозь поколения, потому что начали выпускаться более пятидесяти лет назад и определенно стали культовыми. Трудно представить себе самую семейную франшизу «Форсаж» без Вина Дизеля за рулем очередного монстра, собранного на базе Charger R/T.

Фото: Dodge Dodge

Чтобы как-то выделить закат столь эпохальных моделей, компания Dodge сделала специальную линейку автомобилей «Last Call» и выбила этот слоган на металлической табличке, которая находится под капотом. Спасибо, что не «One Last Ride», хотя это было бы эпично и весьма в тему.

Dodge

И вот Dodge представил прощальную версию, в которую упаковал 1025 лошадиных сил - это самый мощный из когда-либо серийно выпускавшихся «челленджеров» и называется он Challenger SRT Demon 170. Это совершенно законный демон, которого вы можете держать рядом со своим домом, а при необходимости ускориться до 100 км/ч за 1,66 сек. Это невероятная цифра, особенно если вспомнить, что мы говорим о заднеприводном автомобиле.

Чтобы достичь такого результата, потребуется использование специальной смеси Е85, которая состоит на 85% из этанола и лишь на 15% из классического бензина. Такое топливо намного холоднее и эффективней, поэтому позволяет добиться высокой отдачи от двигателя, не подвергая его сверхнагреву. Новинка проезжает 402 метра за 8,91 сек, что является рекордом для серийного автомобиля, и это официально подтверждено Национальной Ассоциацией Хот-Родов (NHRA).

Но участвовать в этих гонках машине запрещено, так как согласно правилам ассоциации, такие автомобили должны иметь дополнительные системы безопасности, включающие в себя парашют. Но не переживайте, если вы хотите купить такой автомобиль для участия в соревнованиях, все необходимое вы сможете дополнительно купить у компании Dodge за отдельную плату.

Dodge

Под капотом расположился уже известный фанатам марки компрессорный двигатель V8 HEMI 6.2 с нагнетателем увеличенного объема, специальные форсунки, способные подавать 10,35 литра топлива в минуту и множество других новых компонентов, которые устанавливаются только на эту версию чтобы вывезти те самые 1025 заявленных сил.

Этот двигатель может ездить на разных видах топлива: бензин, Е10 и Е85. В зависимости от использованного топлива мотор будет выдавать соответственную мощность. На бензине вы получите стоковый вариант на 850 лошадиных сил, на Е10 - 912 л.с., а на Е85 отдача достигает 1039 л.с. в пике и 1281 нм крутящего момента. Скорее всего, 1025 л.с. компания заявляет осознанно немного занижая от пика на случай небольших отклонений, чтобы покупатели не могли подумать, что их пытаются обмануть. И самое важное, что при смене топлива не придется ничего перенастраивать, об этом уже позаботились инженеры – автомобиль сам определит, какой тип топлива вы залили и адаптируется под него.

Естественно, максимальную отдачу можно получить лишь на специальной трековой проклеенной трассе. При таких мощностях в бесконечный букс сорвется даже полноприводный автомобиль. Кстати, при разгоне на проклеенной трассе и максимальном ускорении, пилот испытывает перегрузку 2G.

Dodge

Разумеется, этот автомобиль прошел комплексное усиление всего, чего только можно. Он оснащается усиленным 8-ступенчатым автоматом, знакомым по обычной версии Demon 2017, усиленными приводными валами и специальной подвеской, которая была разработана с учетом технических характеристик этого автомобиля. Также есть дополнительные фичи вроде блокировки только передних тормозов, чтобы устроить «burn out», пожечь резину без порчи тормозов.

Dodge

Салон автомобиля прошел всевозможные доработки, такие как полное удаление заднего дивана, например. Но все же это городской серийный автомобиль, а значит спереди будут доступны и кресла с вентиляцией и подогревом, топовая аудиосистема Harman Kardon и даже подогрев руля. Собственно, это базовые опции, а за дополнительную плату, хоть торпеду «наппой» обошьют. Есть и небольшие изменения внешности, например элементы расширения теперь есть только на задних крыльях. Скорее всего это сделано чтобы передние колеса не казались особенно маленькими, так как разница между задними и передними покрышками семь сантиметров.

Всего будет выпущено 3300 штук Challenger SRT Demon 170, из которых 3000 для рынка Америки и 300 штук для Канады. Стоимость начинается от 96666 долларов без учета доставки.

Dodge