Что делать, если у автомобиля увеличился расход топлива

Большой расход топлива – это не только неприятно, но и дорого. Во-первых, вы тратите больше денег на бензин. Во-вторых, это означает, что в вашем автомобиле скорее всего что-то не так, а значит надо бы с этим разобраться. Потенциальных причин, если копнуть, нереальное количество, но мы выделим несколько наиболее распространенных и расскажем о способах их исправления.

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Топливо и масло

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Первое, на что нужно обратить внимание, – качество топлива. Даже если вы заправляетесь на самой дорогой заправке района, это еще ничего не гарантирует. Низкое качество топлива приводит к удушению его свойств воспламенения и эффективности сгорания, как итог, машина будет ехать медленней, а вы будете сильнее жать на педаль газа. К тому же плохое топливо при сгорании может оставлять после себя продукты горения, что грозит отложениями в двигателе и капитальным ремонтом в последствии.

Если с вашим топливом все хорошо, следует переключить внимание на состояние масла и частоту его замены вместе с фильтрами. Если вы используете дешевое вязкое масло, да еще и редко его меняете, следует немедленно это исправить. Повышенная вязкость старого низкокачественного масла легко увеличит расход вашего автомобиля на литр-другой. Плюс такое масло, опять же, загрязняет двигатель в долгосрочной перспективе.

Под капотом

Если с топливом и маслом все в порядке, надо переходить к более сложным проблемам. Первым делом следует проверить топливные форсунки, которые могут работать некорректно. Дело в том, что задача форсунки - распылять топливо, но, если элемент засорен, топливо будет просто "литься", что опять же обеспечит худшую эффективность и приведет к увеличению расхода топлива.

Проверить стоит и свечи зажигания, чтобы на них не было нагара. Свеча с засоренным наконечником хуже поджигает смесь, что снова ведет к понижению эффективности сгорания. Свечи обычно можно почистить или заменить самостоятельно, а вот для проверки форсунок нужен специальный стенд. Почистить их можно или ультразвуком, или добавив в топливо специальную присадку. Но последнее следует делать изучив все нюансы и возможные последствия процедуры.

Обратить внимание можно и на лямбда-зонды, которые также передают информацию о качестве смеси, и, если они работают неверно, компьютер может «переливать». Отработавшие свое зонды обычно рисуются ошибкой в бортовом компьютере, которую видно на диагностике.

По различным причинам, в том числе из-за неверной регулировки, могут быть повышены обороты холостого хода, что тоже увеличивает расход топлива. Это самостоятельно точно не исправить и нужно обращаться в сервисный центр для корректировки значений.