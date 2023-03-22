Какие "ловушки" ждут водителей на платных парковках Москвы

Почему я протянул с оплатой парковки всего пять минут, а меня все равно оштрафовали? А в другом месте оплатил стоянку вовремя, но машину даже эвакуировали? Где справедливость? Посты с такими вопросами столичных водителей в соцсетях не редкость. Они то и дело появляются и всегда вызывают бурные споры: кто прав, а кто виноват. В большинстве случаев оказывается, что к штрафу или эвакуации привела банальная невнимательность или незнание правил. Но каких именно?

Фото: Российская Газета Российская Газета

Объяснить это на днях попытался столичный департамент транспорта - там рассказали, на что в первую очередь следует обращать внимание, когда вы ставите авто на платную парковку. Прозвучавшие советы и впрямь могут оказаться полезными. Например, москвичи любят вставать на полукруглой разметке, которой обычно обозначены начало и конец парковочной зоны. При этом она запрещает стоянку, а уж если находится в зоне действия соответствующего знака с табличкой "Работает эвакуатор", то помимо штрафа придется заплатить еще и за эвакуацию авто. И оплаченная парковка не поможет.

Видео дня

Дело в том, что полукруглую разметку наносят обычно возле выездов на дорогу - и если там поставить машину, то вы перекроете обзор другим автомобилистам, что может привести к аварии. Нельзя стоять и там, где на краю дороги нанесена желтая сплошная линия - она прямо запрещает парковку.

Еще одна распространенная ошибка водителей - искать глазами знак парковки и не обращать внимания на таблички ниже. Так тоже можно не только получить штраф, но и найти потом машину на штрафстоянке. Например, в Москве уже около двух тысяч мест для владельцев парковочных разрешений - встать там могут только местные жители, об этом предупреждает табличка под парковочным знаком. Если у вас такого разрешения нет, следует поискать для стоянки другое место. Это особенно важно с учетом того, что мест только для местных становится с каждым годом все больше - в прошлом году их число выросло почти в полтора раза.

А еще в центре довольно много платных парковок только для грузовиков и автобусов. Они тоже отмечены знаками парковки, под ними есть стандартные таблички о платной стоянке, но ниже висят еще одни - с изображением грузовика или автобуса. Такие места нужны, чтобы оперативно разгружать или загружать товары, а также для туристов, которых привозят автобусы. Жертвой такой "ловушки" недавно едва не стал корреспондент "РГ" - я так устал искать свободный пятачок возле парка "Зарядье", что занял освободившееся место без лишних раздумий. Меня спасла лишь привычка проверять знаки уже после парковки - так я понял, что занял место, предназначенное для грузовика. Закончиться это могло тем, что мою машину увезли бы на эвакуаторе.

Наконец, водители в Москве регулярно получают штрафы за то, что просто не оплатили парковку. Но далеко не все идут на это нарушение осознанно. Часто к штрафу приводит короткая пятиминутная остановка. Еще несколько лет назад на оплату парковки водителям давали 15 минут и многие этим пользовались - вставали ненадолго бесплатно. Потом меняли парковочную зону и снова стояли 15 минут бесплатно.