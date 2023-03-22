Какие "ловушки" ждут водителей на платных парковках Москвы

Почему я протянул с оплатой парковки всего пять минут, а меня все равно оштрафовали? А в другом месте оплатил стоянку вовремя, но машину даже эвакуировали? Где справедливость? Посты с такими вопросами столичных водителей в соцсетях не редкость. Они то и дело появляются и всегда вызывают бурные споры: кто прав, а кто виноват. В большинстве случаев оказывается, что к штрафу или эвакуации привела банальная невнимательность или незнание правил. Но каких именно?
Объяснить это на днях попытался столичный департамент транспорта - там рассказали, на что в первую очередь следует обращать внимание, когда вы ставите авто на платную парковку. Прозвучавшие советы и впрямь могут оказаться полезными. Например, москвичи любят вставать на полукруглой разметке, которой обычно обозначены начало и конец парковочной зоны. При этом она запрещает стоянку, а уж если находится в зоне действия соответствующего знака с табличкой "Работает эвакуатор", то помимо штрафа придется заплатить еще и за эвакуацию авто. И оплаченная парковка не поможет.
Дело в том, что полукруглую разметку наносят обычно возле выездов на дорогу - и если там поставить машину, то вы перекроете обзор другим автомобилистам, что может привести к аварии. Нельзя стоять и там, где на краю дороги нанесена желтая сплошная линия - она прямо запрещает парковку.
Еще одна распространенная ошибка водителей - искать глазами знак парковки и не обращать внимания на таблички ниже. Так тоже можно не только получить штраф, но и найти потом машину на штрафстоянке. Например, в Москве уже около двух тысяч мест для владельцев парковочных разрешений - встать там могут только местные жители, об этом предупреждает табличка под парковочным знаком. Если у вас такого разрешения нет, следует поискать для стоянки другое место. Это особенно важно с учетом того, что мест только для местных становится с каждым годом все больше - в прошлом году их число выросло почти в полтора раза.
А еще в центре довольно много платных парковок только для грузовиков и автобусов. Они тоже отмечены знаками парковки, под ними есть стандартные таблички о платной стоянке, но ниже висят еще одни - с изображением грузовика или автобуса. Такие места нужны, чтобы оперативно разгружать или загружать товары, а также для туристов, которых привозят автобусы. Жертвой такой "ловушки" недавно едва не стал корреспондент "РГ" - я так устал искать свободный пятачок возле парка "Зарядье", что занял освободившееся место без лишних раздумий. Меня спасла лишь привычка проверять знаки уже после парковки - так я понял, что занял место, предназначенное для грузовика. Закончиться это могло тем, что мою машину увезли бы на эвакуаторе.
Наконец, водители в Москве регулярно получают штрафы за то, что просто не оплатили парковку. Но далеко не все идут на это нарушение осознанно. Часто к штрафу приводит короткая пятиминутная остановка. Еще несколько лет назад на оплату парковки водителям давали 15 минут и многие этим пользовались - вставали ненадолго бесплатно. Потом меняли парковочную зону и снова стояли 15 минут бесплатно.
С тех пор время на оплату парковки сократили до пяти минут, так что заняться оплатой стоянки лучше сразу после остановки. Тем более что на некоторых местах за своевременностью оплаты следят стационарные камеры - они выпишут штраф как только истекут те самые пять минут. В случае с пешими инспекторами или автопарконами времени может пройти больше.