Эксперт: автовладельцы стали экономить на ремонте

За год цены на услуги автосервиса в России увеличились практически на 50%. По прогнозам специалистов, в 2023 году стоимость ремонта автомобилей вырастет еще примерно на 20-30%. Главной причиной стал резкий взлет цен на запчасти (от 45 до 60% на разные марки). Кроме того, вследствие роста косвенных издержек (арендных, рекламных и прочих платежей) сервисам пришлось поднять примерно на 20% и стоимость самих работ. Об этом и других трендах на рынке авторемонта "РГ" рассказал директор по развитию компании "КарданБаланс" Александр Приходько.