Эксперт: автовладельцы стали экономить на ремонте

За год цены на услуги автосервиса в России увеличились практически на 50%. По прогнозам специалистов, в 2023 году стоимость ремонта автомобилей вырастет еще примерно на 20-30%. Главной причиной стал резкий взлет цен на запчасти (от 45 до 60% на разные марки). Кроме того, вследствие роста косвенных издержек (арендных, рекламных и прочих платежей) сервисам пришлось поднять примерно на 20% и стоимость самих работ. Об этом и других трендах на рынке авторемонта "РГ" рассказал директор по развитию компании "КарданБаланс" Александр Приходько.
- Согласно последнему опросу Romir, о важности экономно подходить к расходам говорят уже 41% опрошенных россиян. По итогам 2022 года уровень реальных доходов населения снизился, а инфляция составила 11,9%. Фактически сегодня покупка нового автомобиля для большей части населения страны стала невозможной. Поэтому увеличилась потребность в качественном ремонте и профессиональном обслуживании уже имеющегося транспорта. Эта тенденция будет сохраняться и в 2023 году.
Обратный тренд заключается в том, что люди стали обращаться в сервисы зачастую только в критических случаях. Кто-то сам по видео и статьям учится проводить простейший ремонт, кто-то через интернет ищет более дешевые запчасти и уже с ними идёт к мастеру.
Что дальше? По нашим прогнозам, рынок ремонта карданных валов подорожает примерно на 25%. Дело здесь как в удорожании дефицитных деталей, так и в необходимости достойно оплачивать труд квалифицированных специалистов. Ведь именно от профессионализма мастеров во многом зависит, как долго будет служить отремонтированный узел.
Со слов специалистов, люди больше готовы вкладывать деньги в апгрейд старых моделей и обновление внешнего вида машины. Цены здесь тоже поднялись. Но, например, детейлинг подорожал не сильно, ведь большую часть расходников для него сервисы получают из Китая, а вот лаки и краски, задействованные в удалении ржавчины с кузова, подорожали минимум на 60%.
Сейчас сервисы больше всего страдают из-за отсутствия кузовных элементов, оригинальных электронных узлов, стекол и фар. Проблема особенно актуальна для европейских автомобилей (за исключением Renault) и американских марок. Остаются дефицитными и комплектующие для карданных валов автомобилей марки Scania - шведского производителя крупнотоннажных грузовиков. Сложнее стало с запчастями для специальной техники таких марок, как John Deere, Caterpillar, Liebherr и др.
В свою очередь, расходники (фильтры, тормозные колодки, амортизаторы) найти проще, так как их выпускают не только сами автопроизводители. Отдельным пунктом стоят моторные масла и смазки. Их дефицита не наблюдается. Многие автолюбители спокойно перешли на неоригинальные альтернативы. Тем же, кто остался верен продукции Shell, Castrol и Mobil, приходится отдавать за вожделенную канистру сумму на 50% больше привычной.
Очевидно, в 2023 году продолжится начавшийся "тектонический сдвиг". Взамен европейских приходит все больше китайских марок. До недавнего времени на долю отремонтированных карданных валов китайских автомобилей приходились сотые доли процента, а к концу этого года ожидается, что клиентов таких марок будет не менее 10%, и это по самым скромным прогнозам, - заключил Александр Приходько.