Не дайте своей машине развалиться: все о сайлентблоках

Сайлентблоки в подвеске автомобиля являются одним из важнейших элементов, обеспечивающих комфортную и безопасную езду. В этом тексте мы подробно разберем, что такое сайлентблоки, их функции, а также узнаем, как понять, что пора их менять.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сайлентблок (от англ. silent - тихий, блок - блок, узел) - это элемент подвески автомобиля, который состоит из металлической втулки, окруженной резиновым или полиуретановым слоем. Сайлентблоки обычно используются для соединения различных компонентов подвески, таких как рычаги, стойки стабилизатора, тяги и другие элементы.

Видео дня

Основные функции сайлентблоков:

Уменьшение вибраций и шума, исходящих от двигателя и других агрегатов, которые могут передаваться на кузов автомобиля. Обеспечение свободы движения соединенных элементов подвески, что позволяет им работать в оптимальных условиях. Защита соседних деталей подвески от износа и ударов, продлевая их срок службы.

Если говорить максимально просто, сайлентблок - это соединительный элемент, который гасит удары, вибрации и шумы. Другими словами эта маленькая деталь оказывает очень большое комплексное воздействие на поведение автомобиля и комфорт при передвижении.

Чтобы понять, когда пора менять сайлентблоки, следует обратить внимание на следующие симптомы:

Появление странных шумов или стуков в подвеске, особенно при прохождении неровностей или маневрах, может указывать на изношенность или поломку сайлентблоков.

Нестабильность автомобиля на дороге, ощущение некоего "болтания" кузова при движении, особенно на высоких скоростях, также может быть результатом изношенных сайлентблоков.

Неравномерный износ шин, вызванный неправильным положением колес, является следствием умирающих сайлентблоков. Когда сайлентблоки изнашиваются, автоматически уходит и сход-развал, что сразу проявляется повышенным износом шин с одной стороны.

Также слабые сайлентблоки могут снижать эффективность амортизаторов, передавая большое количество ударов и вибраций, с которыми даже исправный амортизатор не справляется в полной мере.

Если вы заметили один или несколько из перечисленных симптомов, рекомендуется обратиться в автосервис для проведения диагностики и определения степени износа сайлентблоков. Важно не откладывать замену, так как изношенные сайлентблоки могут привести к более серьезным проблемам и дополнительным затратам на ремонт. Дело в том, что разбитый сайлентблок теряет свои качества и вместо того, чтобы гасить удары и вибрации, он передает их на следующий соседний узел, и очень быстро начинают разбиваться соседние детали по цепной реакции. Поэтому, сэкономив несколько тысяч на замене одного сайлентблока, вы можете очень быстро попасть на замену многих элементов подвески вашего автомобиля.