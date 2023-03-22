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1 час назад

Toyota Highlander 2023 года — какие недостатки выявлены у модели

Car.ru

Toyota Highlander - модель, которая всегда ставилась в пример в линейке японского бренда. Однако в версии 2023 года были обнаружены серьезные недостатки.

Какие недостатки выявлены у Toyota Highlander 2023 года
Фото: Car.ruCar.ru

При оценке кроссоверов эксперты часто сравнивали показатели моделей с образцовыми у Toyota Highlander. Последняя версия японского автомобиля разочаровала пользователей - недостатки обнаружены не только в оформлении салона, но и в функционале. Некоторые владельцы жалуются на плохое качество пластика в интерьере. Информационно-развлекательная система выглядит устаревшей, так как производитель не стал использовать сенсорное управление. Если учитывать объем полезного пространства, Toyota Highlander все еще является лидером в своем классе.

Претензии у пользователей есть и к техническому оснащению. Многие считают, что мотор на 246 л.с. не обеспечивает превосходную производительность. Двигатель быстро выходит из строя. Напомним, что в паре с ним функционирует автоматическая коробка передач CVT.

За комфортную езду паркетника отвечает мягкая подвеска. Однако этот плюс не нейтрализует отсутствие маневренности и динамичности. Все заявленные недостатки Highlander в обновленной версии не делают его хуже своих конкурентов. Японская модель сохранила основные преимущества, которые делают ее лидером среди одноклассников.

Крупный кроссовер отлично чувствует себя на трассе - едет комфортно. В салоне не проникает посторонний шум, так как производитель работал над шумоизоляцией. Несмотря на массу и мягко настроенную подвеску, автомобиль остается спокойным на высокой скорости. Модель подходит на роль семейного транспорта, так как располагает вместительным салоном. Эксперты считают его лучшим представителем класса крупных кроссоверов в заданном ценовом диапазоне.

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