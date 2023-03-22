Какие недостатки выявлены у Toyota Highlander 2023 года

Toyota Highlander - модель, которая всегда ставилась в пример в линейке японского бренда. Однако в версии 2023 года были обнаружены серьезные недостатки.

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При оценке кроссоверов эксперты часто сравнивали показатели моделей с образцовыми у Toyota Highlander. Последняя версия японского автомобиля разочаровала пользователей - недостатки обнаружены не только в оформлении салона, но и в функционале. Некоторые владельцы жалуются на плохое качество пластика в интерьере. Информационно-развлекательная система выглядит устаревшей, так как производитель не стал использовать сенсорное управление. Если учитывать объем полезного пространства, Toyota Highlander все еще является лидером в своем классе.

Претензии у пользователей есть и к техническому оснащению. Многие считают, что мотор на 246 л.с. не обеспечивает превосходную производительность. Двигатель быстро выходит из строя. Напомним, что в паре с ним функционирует автоматическая коробка передач CVT.

За комфортную езду паркетника отвечает мягкая подвеска. Однако этот плюс не нейтрализует отсутствие маневренности и динамичности. Все заявленные недостатки Highlander в обновленной версии не делают его хуже своих конкурентов. Японская модель сохранила основные преимущества, которые делают ее лидером среди одноклассников.