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15 минут назад

Как часто необходимо делать ТО на разных типах ДВС

Мария Иванова

Техническое обслуживание (ТО) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является важным, можно сказать, необходимым процессом, который помогает обеспечить надежность и долговечность автомобиля. В данной статье мы рассмотрим, как часто необходимо проводить ТО на разных типах ДВС: бензиновых, дизельных и работающих на газу.

Как часто необходимо делать ТО на разных типах ДВС
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Бензиновые двигатели

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Бензиновые двигатели наиболее распространены в легковых автомобилях, и реже встречаются в коммерческом транспорте, что означает, что они обычно не подвергаются очень высоким нагрузкам. Рекомендуемый интервал замены масла для бензиновых двигателей составляет примерно 10 000 километров или каждый год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Однако, если бoльшая часть пробега приходится на трассу, вы не стоите в пробках, не гоняете и двигатель у вас не турбированный, то можно увеличить интервал до 12-13 тысяч километров. Если же у вашего автомобиля мощный турбированный теплонагруженный двигатель, то лучше менять масло каждые 5-6 тысяч километров.

Основные процедуры ТО бензинового двигателя включают замену масла и фильтров (масляного, воздушного, топливного). Также в зависимости от пробега нужно проверять состояние свечей зажигания.

Дизельные двигатели

Дизельные двигатели обычно обладают большим крутящим моментом и экономичностью, что делает их популярными среди тяжелых коммерческих автомобилей и некоторых легковых. Для дизельных двигателей рекомендуется проводить ТО каждые 10 000–20 000 километров или каждый год. Но опять же, есть нюансы. Для обычного КАМАЗа регламентом предусмотрена смена масла раз в 10-15 тысяч, для междугороднего автобуса - до 20 тысяч километров, а если у вас дизельная трехтурбовая BMW, которую вы регулярно гоняете в отсечку, то будьте так добры проследовать на станцию техобслуживания максимум через 7 тысяч километров.

Процедура комплексного ТО такая же, как и у бензиновых двигателей, только свечи обычно не проверяют, зато смотрят, насколько грязный впуск автомобиля. Зачастую его чистят столько же раз, сколько и меняют масло в двигателе, такова специфика современных дизельных двигателей с их "экологией".

Газовые двигатели

Если вы используете ГБО, то нужно заезжать на смену масла через каждые 10 000 километров, вне зависимости от того, какой у вас двигатель. Это усредненная общепринятая норма среди водителей. Двигатели на газу обычно чище, так как газ не содержит смол, серы и других примесей, поэтому частая смена масла не требуется.

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Смена масла и фильтров – самая простая операция в автомобиле и одна из самых дешевых, поэтому всегда следите за пробегом и адекватно оценивайте условия эксплуатации вашего автомобиля. Это поможет продлить его жизнь. Также не забывайте после ТО проверить уровень масла с помощью щупа или бортового компьютера. Низкий или высокий уровень – крайне опасные состояния. Первый сулит масляное голодание, а во втором лишнее масло может выдавить прокладки.

Автоэксперт,BMW,
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