Как правильно хранить автомобильную резину

Зачастую автомобилисты забывают о важности правильного хранения резины, что может негативно сказаться на ее состоянии и сроке службы. Чтобы сохранить покрышки от деформации и «устаревания», нужно следовать достаточно простым правилам, которыми мы с вами поделимся.

Помните, что срок службы автомобильной резины ограничен, даже если она не используется. Даже если новые покрышки пролежали пять лет, то это не новые покрышки, они просто сохранили величину протектора, но свои свойства резина уже потеряла. Идеальный срок службы резины два-три года, но не более пяти лет. Экономить на смене резины – затея плохая, потому что от качества сцепления зависит жизнь ваша и окружающих. Если резина вызывает у вас подозрение, лучше заблаговременно заменить ее.