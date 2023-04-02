Как правильно хранить автомобильную резину

Зачастую автомобилисты забывают о важности правильного хранения резины, что может негативно сказаться на ее состоянии и сроке службы. Чтобы сохранить покрышки от деформации и «устаревания», нужно следовать достаточно простым правилам, которыми мы с вами поделимся.
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Очень важно помнить, что методы хранения резины на дисках и без отличаются, и путать их губительно для покрышек. Давайте рассмотрим каждый из вариантов.
Хранение автомобильной резины на дисках:
- Прежде всего, после снятия колес с автомобиля, тщательно проверьте резину и диски на предмет повреждений, трещин или иных дефектов. При необходимости обратитесь в шиномонтаж для исправления проблемы, не отставляйте на «потом».
- Тщательно очистите колеса от грязи и песка, используя теплую воду с моющим средством. Важно не использовать агрессивные средства, содержащие спирт и растворители, потому что резина отправляется на хранение, и из-за использования таких составов она может пересохнуть и потрескаться.
- Не лишним будет сбрызнуть спрей на силиконовой основе, это поможет сохранить эластичность и срок службы шин.
- Пометьте каждое колесо, чтобы при следующей установке знать его предыдущее расположение на автомобиле. Это важно, особенно если какое-то из колес было повреждено.
- Уложите колеса горизонтально одно на другое. Чтобы избежать деформации покрышек и царапин дисков, установите между ними прокладки из дерева или сложенных картонных коробок. Желательно хотя бы один раз за сезон переложить колеса на другую сторону.
Хранение автомобильной резины без дисков:
- Аналогично, осмотрите шины на предмет повреждений и дефектов. Когда резина снята, ее максимально просто отремонтировать, не упустите этот момент.
- Очистите шины от грязи и пыли, следуя аналогичной инструкции из предыдущего раздела. Также можно нанести защитный спрей.
- А вот самое важное отличие от хранения на дисках – шины без дисков рекомендуется хранить строго вертикально, располагая их рядом друг с другом. Опять же не лишним будет разок за сезон хранения переставить их, чтобы избежать деформации из-за одного положения.
Общие рекомендации для хранения автомобильной резины:
- Храните шины в сухом, прохладном и темном помещении, где температура поддерживается в пределах 10-25 градусов Цельсия. Избегайте сильных перепадов температуры и прямых солнечных лучей, так как это может привести к раннему старению и иссыханию резины. Она станет менее эластичной и потеряет свои свойства.
- Не допускайте контакта резины с химическими веществами, бензином и различными растворителями, они также могут негативно сказаться на состоянии резины.
- Хранить резину дома не рекомендуется, потому что даже при упаковывании покрышек в пакеты, все-равно будет проходить запах, который может вызывать головную боль и в целом вреден.
- Регулярно проверяйте состояние автомобильной резины на предмет деформации и трещин. Это поможет обнаружить потенциальные проблемы заблаговременно и продлить срок службы шин.
- Не кладите сверху ничего на резину, чтобы не создать лишнего давления, которое приведет к деформации покрышки.
Помните, что срок службы автомобильной резины ограничен, даже если она не используется. Даже если новые покрышки пролежали пять лет, то это не новые покрышки, они просто сохранили величину протектора, но свои свойства резина уже потеряла. Идеальный срок службы резины два-три года, но не более пяти лет. Экономить на смене резины – затея плохая, потому что от качества сцепления зависит жизнь ваша и окружающих. Если резина вызывает у вас подозрение, лучше заблаговременно заменить ее.