Как сэкономить на покупке масла и не угробить мотор

Эксперт рассказал о самых популярных способах, которыми пользуются владельцы автомобилей. Некоторые из них по-настоящему опасны для здоровья двигателя. Но есть и те, которые стоит взять на заметку.

Фото: За рулем За рулем

Менять масло по пробегу

Видео дня

Обычно этот способ практикуют те, кто мало ездит. Например, дачники, чей годовой пробег сводится к нескольким поездкам.

Их логика проста: если масло не успело отработать положенные километры и моточасы, то и менять его незачем. Только вот масло стареет не только от работы, но и от времени. И в моторе оно окисляется и утрачивает свои рабочие характеристики гораздо быстрее, чем в запечатанной канистре.

Экономия нескольких тысяч рублей на замене масла оборачивается повышенным износом поршневой, снижением ресурса двигателя и дорогостоящим последующим ремонтом. А при текущих сложностях с поставками запчастей это может привести к тому, что в течение одного-трех месяцев вы останетесь с обездвиженным автомобилем в ожидании редкой санкционной детали.

Менять масло по состоянию

Продвинутые владельцы каждую тысячу километров пробега сдают масло из двигателя на анализ в лабораторию и на основании полученных результатов делают выводы о его дальнейшей пригодности. При таком подходе действительно можно не менять масло раньше времени, если режим эксплуатации машины и качество продукта этому поспособствовали.

Правда, сэкономить при этом в деньгах вряд ли получится. Затраты на экспертизу и масло на долив наверняка окажутся выше.

Заливать по минимуму

Между метками min и max на щупе «помещается» от 0,5 до 1 л масла. И если не доливать до верхней планки, то можно сэкономить. Но только стоит ли?

Маслу в таких условиях работать тяжелее, чем при номинальном уровне. Ведь возрастает так называемая кратность его обмена. Иными словами, поскольку масла стало меньше, то одним и тем же его частицам приходится работать интенсивнее.

Поэтому масло быстрее теряет характеристики. В итоге, чтобы не навредить двигателю, поменять его придется раньше.

Существует и другая опасность. Некоторые автомобили имеют датчики низкого уровня масла. Но они срабатывают, когда уровень становится критически низким, что грозит поломкой мотора. Чтобы это не допустить, придется регулярно заглядывать под капот и проверять уровень масла.

Не менять, а подливать

Даже если расход масла велик, менять его нужно обязательно.

Во-первых, при замене масла мы меняем и масляный фильтр.

Кроме того, двигателю хотя бы часть времени удастся работать на чистом масле с хорошими моющими свойствами. Может быть, что и расход масла при этом уменьшится.

Переходить на более дешевые масла

Еще недавно такой подход практиковали многие: вместо дорогого импортного масла можно было залить отечественное подешевле. Но только той категории качества, которую рекомендует производитель автомобиля.

Переход на масло с более низкой категорией эксплуатации (скажем, SL вместо рекомендованной SN) опасен.

Однако сейчас дорогие фирменные масла практически исчезли. Кроме того, на практике использование масел «подешевле» обычно влечет за собой их более частую замену: не все присадки являются «долгоиграющими».

Покупать впрок

Подход понятен, поскольку масла вряд ли будут дешеветь. Только не забывайте: средний срок хранения моторного масла – 3 года. А некоторые производители масла SAE 0W-20 сокращают его до 18 месяцев. Если за указанный период вы рассчитываете «изъездить» купленные масла, то такой способ подойдет.

Приобретать по акциям

А вот это реальный способ немного сэкономить, причем без вредных последствий для двигателя. Например, купить упаковку по оптовой цене. Только такие покупки лучше сразу же делить в коллективе единомышленников, а не прятать на черный день. Причина та же: срок годности моторных масел ограничен.

Комментарий специалиста

Илья Назаров, руководитель группы продаж запчастей и аксессуаров «Фольксваген Груп Рус»

Чем оборачивается экономия на масле?

- Опасный способ экономии – использование масла с более низкими допусками и параметрами, чем рекомендованы производителем авто. Современные высоконагруженные двигатели очень требовательны к уровню вязкости и качеству присадок моторного масла.

Не стоит покупать дешевое фирменное масло на рынках или в сомнительных интернет-магазинах. Велика вероятность приобрести контрафакт под видом оригинальной продукции.