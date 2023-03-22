Эксперт рассказал, когда может заклинить коробку «автомат»

Автомобиль с автоматической коробкой передач (АКП) нужно ставить на ручной тормоз на время парковки на крутом уклоне. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. По его словам, если этого не сделать, АКП может заклинить.
«Режим «паркинг» — это зубчатая шестеренка, связанная с выходным валом коробки, и механизм с рычагом, который ходит между зубьями шестеренки и блокирует ее движение. Если автомобиль поставить на сильном уклоне без «ручника», вся тяжесть машины придется на этот рычаг, что может привести к заклиниванию АКП или ее поломке», — объяснил Колодочкин.
При парковке на уклоне необходимо сначала затянуть стояночный тормоз и только затем перевести селектор АКП в положение «паркинг» и убрать ногу с педали тормоза, добавил собеседник.