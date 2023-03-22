Эксперт рассказал, когда может заклинить коробку «автомат»

«Режим «паркинг» — это зубчатая шестеренка, связанная с выходным валом коробки, и механизм с рычагом, который ходит между зубьями шестеренки и блокирует ее движение. Если автомобиль поставить на сильном уклоне без «ручника», вся тяжесть машины придется на этот рычаг, что может привести к заклиниванию АКП или ее поломке», — объяснил Колодочкин.