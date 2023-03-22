Бренд BMW намерен переименовать свой модельный ряд

Некоторое время назад германский бренд BMW подал заявку на товарные знаки в профильное ведомство своей страны. Как сообщает SPEEDME.RU, это может указывать на то, что компания планирует внести изменения в свою текущую номенклатуру.
Перечисленные в заявке названия – это, своего рода, намек на возможные перемены в соглашении об именах BMW. Но здесь важно учитывать, регистрация товарных знаков еще совсем не гарантирует, что автокомпания действительно будет применять на практике эти названия или внедрять данные изменения.
Сейчас германский бренд использует цифры для обозначения серии своей модели. После цифры в названии ставится префикс (d, i или e), который обозначает тип силовой установки: дизель, бензин или же электрифицированный гибрид. Однако по мере расширения линейки электрокаров BMW, нейминг действительно стал немного запутанным.