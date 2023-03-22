Бренд BMW намерен переименовать свой модельный ряд

Некоторое время назад германский бренд BMW подал заявку на товарные знаки в профильное ведомство своей страны. Как сообщает SPEEDME.RU, это может указывать на то, что компания планирует внести изменения в свою текущую номенклатуру.

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Перечисленные в заявке названия – это, своего рода, намек на возможные перемены в соглашении об именах BMW. Но здесь важно учитывать, регистрация товарных знаков еще совсем не гарантирует, что автокомпания действительно будет применять на практике эти названия или внедрять данные изменения.