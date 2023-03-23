Эксперт рассказал, где в России самые «убитые» дороги

Вместе со снегом с дорог начал сходить асфальт. В регионах стартовал традиционный аварийный ямочный ремонт покрытия. Эксперт Народного фронта по дорожному хозяйству Темур Абдуллаев в эфире телеканала «МИР 24» подчеркнул, что в большинстве субъектов это направление недофинансируется, поэтому ситуация не улучшается.

Фото: Мир24 Мир24

«На мой взгляд, проблема в том, что у нас очень много асфальтовых дорог, но мы слишком мало денег тратим на обновление. Нужно увеличить финансирование. Второй очень важный момент – контроль, который должен осуществляться на каждом участке дороги. Единственный выход – вкладывать больше средств в ремонт и своевременно обновлять дорожное покрытие», – заявил он.

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По словам эксперта, по качеству дорог есть регионы-лидеры, где ситуация удовлетворительная с в целом не ухудшается, и регионы-аутсайдеры, где, наоборот, дорогие плохие, и улучшений нет. В лидерах, помимо столиц, к примеру, ХМАО и Белгород – яркий пример того, что даже в небогатом регионе можно найти ресурсы для качественного содержания дорожной инфраструктуры. С другой стороны, яркие аутсайдеры, к примеру, Алтайский край, Кировская, Архангельская области, где вложения в дороги очень скромные.

К сезонному разрушению дорог приводят, в том числе, климатические особенности. Этой зимой часто температура переходила через ноль и обратно. Попадающая в асфальт вода при таянии снега затем замерзает и разрушает дорогу. Ямочный ремонт – это экстренная мера. По словам Темура Абдуллаева, она может быть эффективной, но, опять же, при условии достаточного финансирования, качества материалов и соблюдения технологии. Но в стране много дорог, хронически не получающих должного ухода, и ямочный ремонт никак не останавливает их разрушение.