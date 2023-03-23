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1 час назад

Перечислены самые популярные машины до 1 млн рублей

Российская Газетаиещё 5

Эксперты "СберАвто" выяснили, что самыми популярными автомобилями ценой до 1 миллиона рублей среди россиян стали Lada, Kia и Volkswagen, об этом говорится в пресс-релизе сервиса, который поступил в "Российскую газету".

Эксперты "СберАвто" назвали самые популярные машины до 1 млн рублей
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В категорию популярных машин с пробегом до 1 млн рублей также входят Nissan, Hyundai, Chevrolet, Ford. В то же время самыми востребованными моделями стали: Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta, Ford Focus, Volkswagen Polo.

Среди новых автомобилей (всего 3% сделок) лидирует Lada Granta. Что касается региональной статистики, то чаще всего машины стоимостью до 1 млн рублей покупают в Москве.

Ранее эксперты названы самые популярные отечественные машины с пробегом. Топ по востребованности возглавляют Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus.

Средняя цена отечественных автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в январе-феврале 2023 года составила 995 000 рублей - на 15,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя цена иномарок в возрасте до трех лет за тот же период выросла в 1,5 раза.

Автоэксперт,Lada Largus,Lada Granta,Lada Vesta,Ford Focus,Volkswagen Polo,Kia Rio,Hyundai Solaris,Nissan,Hyundai,Chevrolet,Kia,Volkswagen,Lada,Ford,
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