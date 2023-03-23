Эксперты "СберАвто" назвали самые популярные машины до 1 млн рублей

Эксперты "СберАвто" выяснили, что самыми популярными автомобилями ценой до 1 миллиона рублей среди россиян стали Lada, Kia и Volkswagen, об этом говорится в пресс-релизе сервиса, который поступил в "Российскую газету".

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Среди новых автомобилей (всего 3% сделок) лидирует Lada Granta. Что касается региональной статистики, то чаще всего машины стоимостью до 1 млн рублей покупают в Москве.

Ранее эксперты названы самые популярные отечественные машины с пробегом. Топ по востребованности возглавляют Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus.