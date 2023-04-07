ABCDEFSJM: что значат классы в автомобильном мире и как в них не запутаться

Обычно мы говорим «хочу седан» или «планирую пересесть на внедорожник», и это тип кузова. Но помимо типа кузова, есть еще класс, к которому относится автомобиль. Сегодня мы научим вас в них разбираться. Забегая вперед сразу скажем, что мы говорим о стандартизированных классах для всей индустрии, а не о тех, что есть у компании Mercedes-Benz, там это просто маркетинговые названия модельного ряда, которыми они многих запутали.

Фото: BMW BMW

Класс «А»

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Класс "А" в относится к категории мини-автомобилей или малолитражек. Автомобили класса "А" обычно характеризуются компактными размерами (менее 4 метров в длину), небольшим весом и низким расходом топлива. Они предназначены в основном для городской езды и коротких дистанций. Популярны среди водителей, которые ищут удобство парковки и маневренность в условиях ограниченного пространства. Это актуальная проблема для больших городов.

Mercedes-Benz

Автомобили класса «А» часто имеют очень малую мощность и столь же мало пространства для пассажиров и груза, в отличие от автомобилей следующих классов. Но на их стороне доступность, экономичность и низкая стоимость владения.

Примеры автомобилей класса «А»:

Smart ForTwo

Fiat 500

Volkswagen Up!

Renault Twingo

Toyota Aygo

Класс «B»

К классу «В» относятся также компактные автомобили, которые немногим больше мини-автомобилей сегмента «А». Они хорошо подходят для городских поездок и повседневного использования, но не факт что подойдут для длительных поездок или для перевозки большого количества багажа.

Автомобили класса «В» обычно выпускают в кузове хэтчбек, но иногда встречаются и в виде седанов, универсалов и кабриолетов. Внутри они предлагают адекватное количество пространства для пассажиров и багажа, но не так много, как в больших машинах. Обычно отличаются хорошей управляемостью и экономичностью топлива, что тоже делает их популярными с учетом цен на топливо.

Примеры автомобилей класса «В»:

Ford Fiesta

Volkswagen Polo

Renault Clio

Peugeot 208

Toyota Yaris

Hyundai i20

Kia Rio.

Класс «С»

К этому классу принадлежат автомобили среднего размера, их также называют "гольф-классом" и они обязательно должны быть больше, чем машины класса "В". Класс «C» хорошо подходит для повседневного использования, так как предлагает комфортное пространство для пассажиров и достаточное количество места для багажа. Среди них часто попадаются достаточно мощные автомобили, предлагающие повышенную динамику, так что здесь нужно быть внимательнее, чем при выборе автомобилей предыдущих классов, если хочется сэкономить.

Ford

Класс «С» автомобилей представлен в различных типах кузова, таких как седаны, хэтчбеки, универсалы и иногда кабриолеты. Это один из самых востребованных классов в мире, в Европе на них приходится примерно 25% от всех продаж. Это так называемые среднебюджетники или потребительский класс.

Примеры автомобилей класса «C»:

Toyota Corolla

Honda Civic

Volkswagen Golf

Ford Focus

Mazda 3

Chevrolet Cruze

Kia Cee'd

Класс «D»

А вот здесь уже пахнет легким люксом. В этом классе встречаются даже бизнес-автомобили с дорогой отделкой, богатым набором опций и высокопроизводительными моторами мощностью 300 л.с. и больше.

Автомобили класса "D" часто выбираются в качестве семейных , так как они весьма вместительны, а также для корпоративного использования и представительских целей. Здесь уже не совсем экономия, но все еще можно отделаться малой кровью, и встречаются крайне маломощные двигатели с низким налогом.

Примеры автомобилей класса «D»:

BMW 3 Series

Mercedes-Benz C-Class

Audi A4

Volvo S60

Lexus IS

Volkswagen Passat

Toyota Camry.

Класс «Е»

В этом классе маленьких и даже средних автомобилей уже просто не существует. Эти машины относятся к представительскому или, если хотите, роскошному классу. Эти авто всегда предлагают высокий уровень комфорта, просторные салоны, продвинутые технологии и обширный список опций.

Mercedes-Benz

Автомобили класса "E" часто используются людьми, которые предпочитают персональный (без услуг водителя) комфорт. Также в этом классе представлено очень большое количество машин с мощностью более 500 л.с., а малолитражки почти не встречаются. Исключением бывают специальные версии для локальных рынков. Про экономию здесь уже нужно забыть, зато вы получаете дорогой автомобиль с самыми современными средствами безопасности, богатым оснащением и системами комфорта. Кстати, в линейке автомобилей Mercedes-Benz, это единственный класс, который совпадает с названием самой модели.

Примеры автомобилей класса «E»:

Mercedes-Benz E-Class

BMW 5 Series

Audi A6

Lexus GS

Volvo S90

Jaguar XF

Genesis G80

Класс «F»

А это уже самый настоящий тяжелый люкс, это те самые автомобили, которые стоят иногда дороже хорошей квартиры в центре города. Они предлагают высочайший уровень комфорта, роскоши и технологий, оснащены мощными двигателями и множеством продвинутых функций для безопасности и удобства пассажиров.

Автомобили этого класса часто используются для представительского транспорта, корпоративных мероприятий и премиальных такси. Именно они первыми в линейках получают топовые и продвинутые технологии, которые со временем спускаются в более низкие классы.

Примеры автомобилей класса «F»:

Mercedes-Benz S-Class

BMW 7 Series

Audi A8

Lexus LS

Jaguar XJ

Porsche Panamera

Maserati Quattroporte

Genesis G90

Помимо перечисленных, в эту категорию также могут быть включены ультра-роскошные автомобили, такие как Rolls-Royce Ghost или Bentley Flying Spur, просто потому что более высокого официального класса авто не существует.

Класс «S»

Сюда относятся большие спортивные и обычно дорогие двухдверные автомобили. Они предлагают мощные двигатели, жесткую подвеску, усиленные тормоза и прочие системы, а также аэродинамичный дизайн кузова. Спортивные автомобили могут быть как двухместными, так и иметь небольшие задние сиденья, но в целом они обычно рассматриваются как двухместные, так как сзади сидеть некомфортно.

Ford

Porsche 911

Chevrolet Corvette

Ford Mustang

Nissan GT-R Примеры автомобилей класса «S»:

Класс «J»

К этому классу обычно относятся большие рамные внедорожники, но многие производители сюда же относят и SUV, так что ошибкой такая классификация не будет.

Эти автомобили известны повышенным дорожным просветом, прочной подвеской, часто с системой полного привода (4x4) для лучшей проходимости на разных дорожных условиях и бездорожье. Внедорожники класса «J» всегда предлагают много места для пассажиров и багажа, что делает их популярным выбором для семей и людей, которые любят путешествовать.

Примеры автомобилей класса «J»:

BMW X5

Mercedes-Benz GLE

Audi Q7

Land Rover Discovery

Lexus LX

Toyota Land Cruiser

Range Rover Sport

Класс «М»

Класс «М» — это всевозможные минивэны, известные также как MPV (многоцелевые автомобили, Multi-Purpose Vehicle). Минивэны характеризуются большим внутренним пространством и гибкими вариантами для размещения пассажиров и багажа. Они обычно предлагают удобный доступ к третьему ряду сидений и могут вмещать от 5 до 9 человек, в зависимости от конфигурации. Очень популярный выбор для перевоза туристов или больших групп людей.

Honda Odyssey

Toyota Sienna

Chrysler Pacifica

Kia Carnival

Renault Espace

Volkswagen Sharan

Ford Galaxy

Citroen C4 Picasso Примеры автомобилей класса «М»:

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