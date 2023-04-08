Седан, пикап, родстер: рассказываем, какие бывают кузова у авто и как их правильно называть

Это вторая часть статьи про классы и типы кузовов автомобилей. С классами мы познакомились в первой части, теперь пришло время разобраться с типами кузовов и их отличиями.

Фото: BMW BMW

Седаны

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Седан – это тип легкового автомобиля с четырьмя дверями и отдельным багажником. Они обычно имеют три отдельных отсека: передний, с двигателем, салон для пассажиров и багажник. Салон седана обычно разделен на два ряда сидений и рассчитан на четырех или пятерых пассажиров, если задний диван не имеет разделительного подлокотника.

Седаны – это один из самых распространенных и популярных типов автомобилей, они подходят для семей и повседневного использования. Седаны могут быть совершенно разных размеров, стилей и уровней роскоши, от компактных и экономичных до полноразмерных и премиальных.

Примеры седанов:

Купе

Купе – это двухдверные автомобили, которые обычно обладают спортивным характером и предлагают больше пафоса, чем практичности. Купе обладают низким обтекаемым кузовом, который придает им стильный вид.

BMW

Внутри купе обычно имеют два или четыре сиденья, однако задние кресла редко комфортабельны, чаще на них кидают сумку или личные вещи. Купе предпочитают люди, для которых важны спортивный стиль, динамика и удовольствие от вождения, и которых устраивает, что в автомобиле помещается всего два человека.

Примеры купе:

Кабриолет

Кабриолет — это машина со складной крышей, которая убирается в багажник. Крыша может быть изготовлена из мягких (таких как ткань) или твердых (таких как металл или пластик) материалов. Собственно, это единственное отличие этих кузовов от «купе».

Очень часто производители делают одну и ту же модель и купе, и кабриолетом. Здесь стоит указать, что если вы хотите кататься со сложенной крышей, то в багажник класть вообще ничего не получится, так как там живет та самая крыша в сложенном состоянии. Т.е. с точки зрения практичности, это еще более бесполезный автомобиль, чем купе.

Кабриолеты обычно ассоциируются с роскошью, стилем и удовольствием от вождения на открытом воздухе.

SUV / паркетник / кроссовер

На наш взгляд, это второй по популярности тип кузова, после классических седанов. Их можно называть и SUV (Sport Utility Vehicle), и паркетник и кроссовер - все будет верно. Этот тип автомобилей обычно предлагает повышенный клиренс, большой объем внутреннего пространства и часто привод на все колеса (4x4 или AWD), но при этом сохраняет компактные размеры и лучшую маневренность по сравнению с традиционными внедорожниками. В отличие от последних у SUV нет обязательного жесткого привода 4х4, внедорожных режимов, понижающей передачи, повышенного клиренса и увеличенных ходов подвески.

Паркетники пользуются популярностью в городских условиях благодаря их комфорту, удобству и универсальности, но на этом все заканчивается. Если вам нужен автомобиль для буераков, вам точно не в этот отдел.

Универсалы

Если максимально просто, то универсал, это седан с большим багажником на манер паркетника, в этом их главное отличие. Часто это семейные автомобили, в которые легко влезает пара колясок и масса вещей. Они также популярны среди людей, которым нужны многофункциональные автомобили, способные перевозить крупные предметы, такие как велосипеды, мебель или строительные материалы. Какими-то особенными качествами кроме большого багажника универсалы не выделяются.

Mercedes-Benz

Примеры универсалов: Volkswagen Passat Variant

Volvo V60

BMW 3 Series Touring

Audi A4 Avant

Mercedes-Benz C-Class Estate

Внедорожники

А вот теперь про внедорожники, они же джипы (general purpose). Это тип автомобиля, предназначенный для перемещения в сложных условиях на максимально неровных дорогах или же вообще на полном бездорожье. Вот ключевые особенности внедорожников.

Высокий клиренс, благодаря которому они способны преодолевать препятствия, камни, валуны, песок и снег.

Рамная конструкция, которая позволяет совершать диагонально вывесить автомобиль без повреждения геометрии кузова.

Привод на все колеса (4x4 или AWD), что обеспечивает лучшую проходимость и управляемость на максимально сложных участках дороги.

Специальная трансмиссия с понижающим рядом, что еще сильнее повышает «вездеходные» качества и позволяет вылезать даже из песка.

Toyota

Пикап

Пикап – это джип, у которого отпилили заднюю часть и сделали кузов открытым. Изначально пикапы предназначены для перевозки грузов и обладают большой грузоподъемностью, иногда по классу они даже относятся к грузовикам и требуют специальной категории для управления. В остальном от джипов они не имеют никаких отличий. Пикапы также могут иметь разное количество дверей и мест для пассажиров..

Родстер

Родстер – это тип спортивного автомобиля, который характеризуется открытым верхом (обычно складным), строго двумя сиденьями и двумя дверьми. Родстеры предназначены для удовольствия от вождения и наслаждения открытым воздухом. Главная особенность родстера заключается в том, что водитель и пассажир сидят практически на задней оси, а капот такой длинный, что на нем можно спать

BMW

Родстеры, как правило, не имеют большого багажного отделения или много места для хранения, что делает их слабо подходящими для длительных поездок. Вместо этого, их главный акцент делается на удовольствии от вождения и спортивных характеристиках.

Примеры родстеров: Mazda MX-5 (Miata),

Porsche Boxster,

BMW Z4,

Audi TT Roadster,

Mercedes-Benz SLK.