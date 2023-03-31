Почему давление в колесах автомобиля такой важный параметр

Давление в шинах автомобиля является одним из самых важных параметров, которые нужно регулярно проверять и поддерживать в правильном состоянии. Корректное давление в шинах не только обеспечивает безопасность на дороге, но и повышает экономичность автомобиля и увеличивает срок службы шин. Зачастую, владельцы автомобилей обращают внимание на колеса и давление, только во время прокола, а это неверно, и мы расскажем, к чему это может привести.

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Ухудшение управляемости автомобиля

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При слишком высоком или слишком низком давлении в шинах автомобиль становится менее устойчивым на дороге. При резких поворотах, торможении или ускорении он может начать скользить, что может привести к аварии. Дело в том, что при повышенном давлении шина изменяет свою геометрию, в том числе место контакта: пятно становится сильно меньше. При пониженном давлении автомобиль может начать «плавать» из-за слишком мягких колес, что опасно в поворотах.

Повышенный износ шин

Низкое давление в шинах приводит к повышенной сопротивляемости и трению, что может вызвать их перегрев. Это, в свою очередь, повышает вероятность порезов, проколов и других повреждений шин. Например, при наезде на острый край асфальта может возникнуть двойной боковой порез, который невозможно отремонтировать, что обойдется вам дорого.

Увеличение расхода топлива

При слишком низком давлении в шинах автомобиля ускорение требует больше усилий, что приводит к повышенному расходу топлива. Кроме того, автомобиль заметно дольше останавливается при езде накатом. Поэтому уже даже небольшое отклонение от рекомендуемого давления в шинах может увеличить расход топлива на 3-5%.

Снижение безопасности

Покрышки проходят тестирование на разгон и торможение с рекомендуемым производителем давлением. Поэтому все разговоры о тормозном пути и управляемости автомобиля могут быть корректны только при правильном давлении в шинах. Шины оказывают сильное влияние на поведение автомобиля на дороге, поэтому даже небольшое отклонение от нормы давления может изменить все показатели, которые заявлены производителем.