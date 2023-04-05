Зачем нужен аккумулятор в автомобиле и как правильно его обслуживать

Как продлить жизнь аккумулятора?

Способов продлить жизнь аккумулятора не так уж и много, и все они связаны с поддержанием заряда, а для этого вам необходимо следовать двум простым правилам.

При любых манипуляциях с аккумуляторами соблюдайте безопасность, а также следите за тем, чтобы клеммы и контактные площадки были чистыми. Если они грязные, это может серьезно ухудшить проводимость, и зарядка будет очень долгой или же не случится вовсе. Для очистки клемм необходимо использовать специальную щетку, которую можно приобрести в автомагазинах.