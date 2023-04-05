Зачем нужен аккумулятор в автомобиле и как правильно его обслуживать

Аккумулятор играет важную роль в автомобиле, выполняя несколько ключевых функций.
- Самое очевидное - аккумулятор позволяет завести автомобиль. Именно он подает напряжение на стартер при повороте ключа зажигания и именно его энергия используется для раскрутки двигателя.
- В случае сбоя генератора или других проблем с системой зарядки во время движения, аккумулятор выполняет функции резервного источника питания, поддерживая работу автомобиля на некоторое время.
- Аккумулятор обеспечивает питанием дополнительные системы автомобиля, такие как освещение, радио, системы безопасности, кондиционер, когда двигатель не работает или работает на холостом ходу.
Фото: ТАССТАСС
Как продлить жизнь аккумулятора?
Способов продлить жизнь аккумулятора не так уж и много, и все они связаны с поддержанием заряда, а для этого вам необходимо следовать двум простым правилам.
- На машине нужно ездить и ездить много, тогда двигатель через генератор будет поддерживать заряд на максимально высоком уровне. Отметим, что речь идет именно о продолжительных поездках, короткие рывки до магазина и обратно только изнашивают батарейку: на завод уходит так много энергии, что она не успевает восполняться за короткую поездку. Если ездить много не получается, тогда аккумулятор надо или периодически относить домой и подзаряжать от розетки (для этого есть специальные устройства), или подольше держать машину на холостых оборотах.
- Следите за состоянием генератора. Для этого достаточно лишь иногда замерять напряжение на клеммах при заведенном двигателе: должно быть в районе 13,5-14 В. Меньше - лучше свозить машину в техсервис, пусть проверят.
Если аккумулятор уже разрядился и не запускает двигатель? Рассмотрим несколько способов его реанимации.
- Если у вас есть доступ к аккумулятору, наиболее правильным решением будет использование стационарного зарядного устройства. Для этого, разумеется, необходимо снять батарею. Как это сделать - читайте в инструкции к вашему авто или посмотрите на YouTube. Зарядить аккумулятор дома просто: подключаете зарядное устройство к клеммам батареи, втыкаете в розетку и ждете. Имейте в виду, что на полный заряд может уйти целая ночь, так что не торопитесь. Также стоит учесть, что полностью разряженный аккумулятор - это тревожный звоночек. Либо батарее скоро конец, либо генератору пора на ремонт.
- В некоторых случаях, особенно если аккумулятор полностью разряжен и у вас нет к нему доступа или нет возможности воспользоваться стационарным зарядным устройством, можно использовать переносное автомобильное зарядное устройство. Это, по сути, Power Bank, только не для вашего мобильного, а для автомобиля. Такое устройство подключается к прикуривателю автомобиля и заряжает аккумулятор. Это занимает больше времени, чем стационарное зарядное устройство, но может быть полезным в экстренных ситуациях, особенно когда нужно «доехать».К слову, подобные зарядки бывают даже на солнечных батареях. Полезно, если любите забраться подальше от цивилизации.
- Если у вас есть специальные «крокодилы», то можно зарядиться от другого автомобиля. Для этого нужен “донор” с хорошо заряженным аккумулятором и исправным генератором. Расположите два автомобиля капотами друг к другу и заглушите двигатель «донора». Подключите плюс к плюсу, а затем минус к минусу. У современных автомобилей, в которых аккумулятор спрятан где-нибудь далеко, под капотом есть специальные контактные площадки.
- Ну и последний, но самый просто вариант - “прикуриться” от чужого авто или от “бустера”. Тут все просто - подсоединились к “донору”, чуть-чуть подождали и завели двигатель. Считается, что такой способ плохо сказывается на батарее, но раз-другой им вполне можно воспользоваться, тем более, как мы уже сказали, посаженный “в ноль” аккум - это уже плохой признак.
При любых манипуляциях с аккумуляторами соблюдайте безопасность, а также следите за тем, чтобы клеммы и контактные площадки были чистыми. Если они грязные, это может серьезно ухудшить проводимость, и зарядка будет очень долгой или же не случится вовсе. Для очистки клемм необходимо использовать специальную щетку, которую можно приобрести в автомагазинах.