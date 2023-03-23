Эксперты объяснили, почему в Россию невыгодно привозить авто дешевле 1,5 млн рублей

После приостановки иностранного автобизнеса в России самые доступные машины остались только у «АвтоВАЗа» и производителей из КНР. Почему дилерам невыгодно ввозить ушедшие из РФ модели путем параллельного импорта, «Газете.Ru» объяснили эксперты авторынка.

Недоступный "бюджет"

Сейчас нет смысла импортировать в Россию бывшие бюджетные бестселлеры рынка, рассказал "Газете.Ru" директор розничных продаж АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

По словам собеседника, среди автомобилей, которые ввозятся путем параллельного импорта, россияне чаще всего интересуются кроссоверами в богатой комплектации или моделями высокого ценового сегмента.

"Относительно импорта в целом отмечу, что сейчас ввозить автомобили дешевле 1,5 млн рублей невыгодно, так как затраты на логистику делают стоимость автомобиля на выходе неконкурентной. Для потребителя это чувствительно", – объясняет Тюктеев.

Компактные кроссоверы сейчас уже неплохо представлены официальной дилерской сетью китайских производителей, отмечает он. Среди седанов машины среднеценового сегмента покупаются реже, чем седаны представительского уровня.

Чаще всего по параллельному импорту ввозятся те автомобили, которые наиболее выгодны с экономической точки зрения, соглашается директор департамента по выкупу ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.