Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Эксперт Тюктеев сообщил, что в Россию невыгодно привозить автомобили дешевле 1,5 млн рублей

Газета.Ru

После приостановки иностранного автобизнеса в России самые доступные машины остались только у «АвтоВАЗа» и производителей из КНР. Почему дилерам невыгодно ввозить ушедшие из РФ модели путем параллельного импорта, «Газете.Ru» объяснили эксперты авторынка.

Эксперты объяснили, почему в Россию невыгодно привозить авто дешевле 1,5 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Недоступный "бюджет"

Сейчас нет смысла импортировать в Россию бывшие бюджетные бестселлеры рынка, рассказал "Газете.Ru" директор розничных продаж АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

По словам собеседника, среди автомобилей, которые ввозятся путем параллельного импорта, россияне чаще всего интересуются кроссоверами в богатой комплектации или моделями высокого ценового сегмента.

"Относительно импорта в целом отмечу, что сейчас ввозить автомобили дешевле 1,5 млн рублей невыгодно, так как затраты на логистику делают стоимость автомобиля на выходе неконкурентной. Для потребителя это чувствительно", – объясняет Тюктеев.

Компактные кроссоверы сейчас уже неплохо представлены официальной дилерской сетью китайских производителей, отмечает он. Среди седанов машины среднеценового сегмента покупаются реже, чем седаны представительского уровня.

Чаще всего по параллельному импорту ввозятся те автомобили, которые наиболее выгодны с экономической точки зрения, соглашается директор департамента по выкупу ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

"Независимо от стоимости авто, они занимают одно место на пароме или автовозе, а маржинальность на марки премиум и люкс-сегмента – выше. Бюджетные автомобили менее выгодны для поставок по параллельному импорту", – указал он.

Автоэксперт,Авилон,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий