Какой автономер считать подложным

Что считать подложным знаком, а что видоизмененным? С таким вопросом постоянно сталкиваются суды всех уровней. А главное, что полного ответа на этот вопрос не дают ни нынешние требования административного кодекса, ни разъяснения Пленума Верховного суда. В итоге случаются юридические казусы. С ними и разберемся.

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Есть в кодексе два понятия: "видоизменный" и "подложный" знак. За использование того или другого предполагается разная, хотя довольно суровая для водителя ответственность - лишение прав. Но для подложного знака - это лишение прав от полугода до года, А для видоизмененного - от месяца до трех.

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Итак, в данной истории водитель заклеил первую букву номера своего автомобиля черной изолентой так, чтобы вместо "С" там читалось "О". Инспектор, а затем мировой судья и, после обжалования, районный судья решили, что в данной ситуации номер был подложным. То есть наказали водителя по полной программе.

Они сослались на постановление Пленума N 20 Верховного суда, в котором говорится, что любые знаки, поправленные с помощью подчищения или нанесения на них краски, признаются подложными. Правда, с одной поправкой: если эти знаки в результате подчистки-подкраски стали читаться по другому.

В постановлении Пленума ВС сказано, что подчищенные или подкрашенные знаки признаются подложными, если они стали читаться иначе

Второй же кассационный суд, до которого дошло дело*, решил его по-своему. По его мнению, раз сам знак соответствует ГОСТу, шрифт на нем - тоже, а также краска ничем не отличается от стандарта, то признать его подложным закон не позволяет. Да, номер был изменен. Но это не отменяло возможности установить подлинный номер. То есть содрать изоленту и увидеть разницу. И тогда нарушение подпадает под вторую часть той же статьи кодекса. С менее жестким наказанием.

В итоге суд именно на нее и переквалифицировал нарушение. И водителю придется гулять пешком без прав не полгода, а только три месяца.

Примечательно, что после того, как в 2019 году вышло постановление Пленума Верховного суда N 20, споры вокруг него не прекращаются.

Например, в данной ситуации специалисты Госавтоинспекции считают, что в этой истории использовался именно подложный знак. И они тоже ссылаются на то самое постановление Пленума ВС. Однако не столь давно именно Верховный суд подтвердил, что правка номера с помощью изоленты относится ко второй части той же статьи. Значит, это - видоизменение.

А вот если бы краску стерли, а потом нанесли новый номер, отличающийся от оригинала, то номерной знак считался бы подложным .

И здесь нельзя не вспомнить, что не столь давно Восьмой кассационный суд принял удивительное решение. Автовладелец просто подкрасил немного истрепавшийся знак. Никаких цифр и букв он на нем не менял. Но сотрудники ГИБДД, а следом все суды сочли, что он управлял автомобилем с подложными номерами. Хотя несложно было убедиться, что номера настоящие. Ну, может быть, не вполне соответствуют ГОСТу.

По всей видимости, судьи не дочитали до конца решение пленума. Ведь в нем говорится о том, что нельзя подкрашивать номера, только если меняется прочтение знака.

Специалисты в Госавтоинспекции согласились, что суды перегнули палку. Однако решение суда вступило в силу.

Как сообщил "РГ" юрист Лев Воропаев, как правило, эту палку перегибают районные суды. И уже формируется практика, когда в таких случаях кассационные суды переквалифицируют дело по более мягкой части той же статьи.

По мнению адвоката Сергея Радько, здесь есть много вопросов. Если ни сам административный кодекс, ни постановление Пленума Верховного суда не могут привести судебную практику в одно русло, то нужно думать, наверное, о дальнейших действиях. Такой разброд и шатание в судах приведет только к росту исковых требований. И есть только два пути: либо четко прописать в законе, то есть в кодексе, что и чем считать, либо ждать, пока Верховный суд поправит свои требования. Тем более что подкрашивание номера он включил в свое постановление, а наклейку на него изоленты - нет.