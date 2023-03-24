Что означают названия китайских брендов и как их произносить?

Не знаю, сколько итальянцев подавилось карбонарой, услышав наше славянское «ламборджини», но китайцев мне жалко больше: количество брендов из Поднебесной в России и особенности произношения их названий не оставляют нашим людям шансов правильно запомнить и воспроизвести даже половину из них. Тем более что некоторые слова, написанные латиницей, мы даже про себя прочитать иногда не в состоянии. Ну вот как прочесть какое-нибудь Jiangnan или Hongqi? Давайте попробуем найти с этими товарищами общий язык. Желательно – русский. При помощи настоящего русско-китайского переводчика, живущего в Пекине, конечно.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Четыре тона, 414 слогов и путунхуа

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К сожалению, перед тем, как пытаться понять, как правильно произносить те или иные названия, придётся немного изучить теорию китайского языка. Дело в том, что, в отличие от привычных нам русского или даже английского или любого другого европейского языка, китайский язык является тональным. То есть, интонация, с которой произносится тот или иной слог (или слово), меняет его значение. Само собой, никто из нас не будет завывать как ветер, произнося «бао цзюнь» (приблизительно так читается Baojun), но не надо удивляться, что некоторые сочетания букв на латинице будут звучать не так, как мы того ожидаем: перевод китайского тонального языка на любой не тональный язык – это целая наука. Точнее, система, которая имеет собственное название – пиньинь. С её помощью проводят транскрипцию иероглифов с использованием латинских букв и знаков тонов, без которых эта транскрипция невозможна. У нас в названиях брендов знаки тонов пропущены, поэтому разобраться с ними ещё сложнее (а может, и проще – тут как посмотреть).

Baojun 510 '2018–н.в.

Всего в государственном китайском языке (который ещё называют мандаринским или по-китайски «путунхуа») существует четыре основных тона: высокий, восходящий от среднего к высокому, понижающийся, затем восходящий и нисходящий от высокого к низкому. Пятый тон – нейтральный, его часто в расчёт не принимают. А слогов в китайском языке всего 414, и этого недостаточно. Но учитывая, что каждый слог можно произнести четырьмя способами, получается уже 1324, а это уже серьёзно. Но абсолютно непонятно для тех, кто не привык одновременно говорить и заниматься сольфеджио.

Тем не менее пиньинь всё же существует, а значит, есть и система перевода всех этих звуков в латиницу. Правда, потом надо ещё перевести латиницу в кириллицу, а тут тоже не всегда получается хорошо. Я отлично помню, как на заводе «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Петербурге появилась соответствующая вывеска на кириллице, потому что многих наших восточных партнёров бесило наше произношение Hyundai – «хюндай». Пришлось написать по-русски – «Хёндэ». Хотя, надо признать, он так и остался для многих «хюндаем». Теперь на одном из новых дилерских центров я заметил вывеску «Чанган», которая заменила старую вывеску «Changan». Ну, допустим, пусть будет так, хотя эта транскрипция тоже не очень однозначна. Однако тенденция началась: нас потихоньку начинают учить говорить на китайском по-русски.

Changan CS75 Lan Jing '2021–н.в.

В завершении теоретической части добавлю, что кроме мандаринского в Китае существуют десятки диалектов. Чтобы всё было максимально точно, я попросил своего давнего товарища – профессионального переводчика из Пекина по имени Хун И (который для меня всё равно останется Сашей) – написать, как произносят названия брендов именно в Пекине, причём в записи иероглифами, а не кириллицей.

Честно говоря, некоторые вещи меня шокировали. Впрочем, давайте сначала посмотрим, что он мне ответил, а затем добавим ещё пару замечаний.

Бог, рысак, ветер и все прочие

Начнём изучать бренды в алфавитном порядке, и первым у нас будет Aeolus – суббренд Dongfeng, который в Китае иероглифами пишут иначе – 风神 (пиньинь – Fengshen). И произносят это на мандаринском как «Фэнь Шэнь». Переводится название бренда как «бог ветра». Повторю ещё раз: это не произношение на латинице, это то, как произносят название этого бренда на мандаринском китайском (на путунхуа), поэтому тут есть явное разногласие с латинским Aeolus. Так что шок номер один:

Aeolus – это «Фэнь Шэнь»

С Baojun (он же – 宝骏) всё проще: его следует читать как «Бао Цзюнь», а означает это – «превосходный рысак». Скромно и со вкусом.

Baojun следует читать как «Бао Цзюнь»

BAIC – это аббревиатура, которая обозначает «Пекинский автоконцерн». Произносится их написание 北汽 как «Бэй Ци», никаких «баиков». Похожая ситуация и с брендом BYD, который означает всего лишь «Build Your Dream» – построй свою мечту. А вот произносят иероглифы 比亚迪 как «Би Я Ди», хотя хотелось бы сказать «Би Уай Ди».

Не слишком пока известный у нас Beijing (北京) – это Пекин на китайском, и произносится как «Бэй Цзин», а перевод названия этого города не слишком сложный – «северная столица». Зато хорошо знакомый нам производитель Chery в переводе с китайского означает «хорошая примета» (奇瑞) и произносится немного неожиданным способом – «Ци Жуй».

Название Changan (长安) имеет два смысла. Первый – это Xi’an (Сиань), город в Китае. Заводов Changan в этом городе нет и не было (зато в разное время они были в Шанхае, Нанкине, Чунцине, Пекине и Цзяньлине). А вот второе значение словосочетания и дало название бренду – долговременный порядок или долгосрочная стабильность. Читается это как «Чан Ань», хотя, как я говорил, дилеры на вывесках пишут «Чанган».

К Dongfeng (东风) вопросов практически нет: словосочетание «ветер с востока» на китайском звучит как «Дун Фэн». Приблизительно так мы это и произносим (хотя встречается и вариант «донгфенг», что не очень правильно). Имя бренда Feifan (非凡) переводится как «необыкновенный», читается близко к написанию – «Фэй Фань». Правда, в миру бренд больше известен как Rising Auto, и даже не логотипе у него буква R. А вот со следующим названием сложности возникают часто: не так давно появившийся у нас Gaohe (高和 – «высшее и умеренное») китайцы произносят как «Гао Хэ», а мы стараемся не произносить никак (потому что кто его знает, как это произнести). Ну или просто говорить знакомое и близкое "хайфай", ведь и сами китайцы подают эти машины под именем HiPhi.

С концерном GAC (广汽) вышла ошибочка: мы его часто называем просто «гак», а он, по мнению переводчика, «Гуан Ци» – «Концерн Гуан Ци». Да и Geely (吉利_ китайцы тоже называют не «джили», а «Цзи Ли», что переводится как «благополучие». Ещё интереснее обстоит дело с Great Wall – это просто перевод китайского словосочетания 长城 – «Великая Китайская стена», и китайцы у себя на родине называют Great Wall по-своему – «Чан Чэн». Но нам, конечно, лучше его называть по-английски Great Wall (что так и переводится – великая стена).

Бренд, который называют «джаком» – это JAC (Anhui Jianghuai Automobile Co, 江淮). Китайцы эти иероглифы произносят как «Цзян Хуэй», а обозначают эти слова реки Янцзы Цзян (или просто Янцзы) и Хуайхэ (именно Хуайхэ, а не Хуанхэ – это разные реки).

Haval (哈弗) мы тоже знаем давно, но называть его привыкли «Хавэйл», потому что на этом настаивает и местный офис (а кто-то все равно просто говорит «Хавал»), хотя китайцы говорят «Ха Фу». Звучит так себе, но означает что-то типа «свободный полёт» или – внезапно – «всемогущий». Не самое благозвучное Hongqi (红旗) переводится как «красный флаг» или «красное знамя», а читается как «Хун Ци». Jetour (捷途, «кратчайший путь») – близко не «джетур», а «Цзе Ту». Но это хотя бы не так сложно, как Jiangnan (江南), который правильно называть «Цзян Нань», что означает «правобережье реки Янцзы».

Бренд Kaiyi (凯翼) у нас призывают произносить как «Каи», и это близко к тому, как говорит переводчик – «Кай И». Ну а значение этого словосочетания немного пафосное – «триумфальные крылья». Ну а почему бы и нет? Как ты судно назовёшь, так оно и поплывёт.

Бренд Kaiyi (凯翼) – «триумфальные крылья»

Суббренд Chery под именем Omoda мы так и называем «Омода», хотя мой товарищ китайское название 欧萌达 («новая мода») произносит как «Oу Мэнда». Но для нас это явный перебор: на нашем рынке Омоду следует называть всё-таки именно так – Омода.

А вот Roewe (荣威, лев) у себя на родине называют «Жун Вэй» (хотя на тест-драйвах в Китае звучал и другой вариант – Ронг Вэй). Ох уж этот путунхуа…

Tank (坦克) – он и в Африке танк, и, как ни странно, в Китае тоже. Только произносят его как «Тан Кэ». А вот «легенда» Trumpchi (传祺) на китайском звучит как «Чуань Ци». Тут хотя бы что-то общее есть.

Интересная история произошла с ещё одним

Суббренд Dongfeng – Voyah (岚途), в переводе слово 岚途 означает «светокопия»

цы Пэн, которая вместе с не менее мифической рыбой Кюн изображена на логотипе Voyah, но всё это слишком сложно для моего рассудка. Хотя дальше всё будет ещё сложнее.

Птица Пэн – это гигантская птица, которая может закрыть собой всё небо. И тем более удивительно, что название бренда Xpeng (小鹏, «Сяо Пэн») дословно переводится как «маленькая гигантская птица Пэн». Маленькая гигантская? На самом деле так и есть, потому что «Пэн» – это само по себе именно гигантская птица, а не просто птица. А то, что она в данном случае маленькая, никакого значения не имеет. И вообще не стоит обращать на эти детали внимания: дело в том, что имя и фамилия одного из основателей компании и председателя её правления – Хэ Сяопэн. То есть, бренд получил имя по фамилии основателя. Такой вот Ford по-китайски.

Ну и закончим этот обзор брендом Wey. Иероглиф 魏牌 переводится как «фамилия» или «высокий», а читают его как «Вэй Рай». Но опять же: у нас это звучит как просто «Вэй», потому что в ходе транскрипции в латиницу второй иероглиф «Рай» куда-то пропал. Куда, переводчик объяснить мне не смог. В Китае же название бренда звучит именно как «Вэй Рай».

И ещё немного пояснения

Как я уже говорил, многие китайские бренды у себя на родине называются немного иначе, чем в России. И дело не только в системе транскрипции иероглифов в латиницу пиньинь и затем – в транскрипции латиницы в кириллицу (хотя всё это само по себе очень усложняет весь процесс), но и в том, что китайцы при выходе бренда на наш рынок часто дают ему другое название. Отсюда возникают некоторые сложности, а кроме того, произношение названий в России намеренно упрощают, чтобы хоть как-то их запомнить. Буквально несколько дней назад мне повезло поговорить с ещё одним китайцем, с которым мы обсуждали некоторые названия. И он сказал такую вещь: да, Chery в Китае в написании 奇瑞 действительно называют «Ци Жуй», но для нас – русских – специально пишут Chery, а не 奇瑞. Поэтому, мол, успокойся и говори «Чери». Понял, принял.